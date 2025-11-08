  • 24° C
¿Quién era Alison Montaño, reina de belleza que murió en un trágico accidente automovilístico?

La joven viajaba junto a su novio en un Nissan March rojo, cuando chocó de frente con un camión de carga tipo torton que iba en sentido contrario

Nov. 08, 2025
¿Quién era Alison Montaño, reina de belleza que murió en un trágico accidente automovilístico?

La comunidad de Teocaltiche, Jalisco, se encuentra de luto tras la muerte de Alison Montaño Guerrero, una joven de 21 años que recientemente había sido coronada como Señorita Teocaltiche 2025.

TRÁGICO ACCIDENTE TERMINA CON LA VIDA DE ALISON

La también estudiante de Psicología perdió la vida la mañana del viernes 7 de noviembre, luego de sufrir un fatal accidente automovilístico en la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche, donde viajaba acompañada de un joven identificado como Eduardo Siveriano, quien también falleció en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 27, cuando el vehículo Nissan March rojo en el que viajaban Alison y un joven identificado como Eduardo Siveriano colisionó de frente contra un camión de carga tipo torton que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue tan fuerte que ambos ocupantes del automóvil murieron de manera instantánea.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Teocaltiche acudió al lugar y utilizó equipo hidráulico para liberar los cuerpos, que quedaron prensados en el vehículo. La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento de indicios.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Teocaltiche confirmó oficialmente el fallecimiento de Alison Montaño, recordándola con un emotivo mensaje:

"Ella no solo cautivó con su belleza, sino que también demostró ser una joven ejemplar, portadora de grandes valores. Su legado deja una huella imborrable de alegría, empatía y dedicación, convirtiéndose en un verdadero orgullo para Teocaltiche".

¿QUIÉN ERA ALISON MONTAÑO?

imagen-cuerpo

Alison era estudiante de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de los Altos de Jalisco, institución que también lamentó su partida a través de un comunicado.

Compaginaba sus estudios con su interés por los certámenes de belleza, donde se distinguía por su carisma y compromiso social. Durante su coronación como Señorita Teocaltiche, el pasado 30 de octubre, pronunció unas palabras que hoy cobran un significado especial:

"La verdadera belleza no se mide en coronas ni en vestidos, sino en la capacidad de mirar al otro con respeto y con amor".

Aunque mantenía una presencia discreta en redes sociales, Alison compartía momentos de su vida con sus más de cinco mil seguidores en Instagram, incluyendo imágenes junto a su pareja y fotografías del certamen en el que resultó ganadora.

Su última publicación, hecha un día antes del accidente, muestra su natural alegría y sencillez.

Diversas instituciones, entre ellas el Consejo de Turismo de los Altos de Jalisco y la Dirección de Turismo de Teocaltiche, expresaron sus condolencias por la pérdida de la joven, cuya vida prometía un futuro lleno de proyectos y sueños.

Su muerte deja un profundo vacío en la comunidad alteña, que hoy la recuerda como un ejemplo de nobleza, sensibilidad y amor por su tierra.

imagen-cuerpo
