VIDEO | "El miedo no anda en burro": detenido suplica a policías que borren su historial de navegación

El miedo es una emoción básica tanto en el ser humano, como en los animales, que surge ante una amenaza real o percibida, y cuya función principal es protegernos del peligro, la cual provoca respuestas físicas (aumento del ritmo cardíaco y liberación de adrenalina) y conductuales (huir, defenderse o paralizarse) para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Y esta emoción llevó a un hombre en estado de ebriedad a suplicar a los policías que le detuvieron que hicieran una cosa por él: antes de entregar su celular a su esposa, que borraran su historial de navegación tanto en Internet, como en las redes sociales.

Lo primero que, según la instrucción del detenido, originario de El Salvador, era borrar WhatsApp, así como su navegador.

La peculiar petición del hombre en estado etílico hizo que fuera grabado en video, y se aprecia a un hombre de mediana edad arriba de una patrulla; estaba esposado y platicaba tranquilamente con un hombre; sin embargo, su rostro muestra una fuerte preocupación por su teléfono móvil.

Pese a que se indicó que la petición la hacía a los representantes de la ley, en realidad le dice a un amigo "desinstalar WhatsApp", además de cerrar su sesión de Facebook, y después que se encargue de su navegador.

"A Facebook te metes, cierras la sesión y de ahí lo borras todo, pero también en el navegador porque ahí lo abro yo; métete al navegador, cierra la sesión y borra todo", rogó el sujeto, quien comparte sus contraseñas.

Se escucha cómo comparte sus claves y, casi al final de los 27 segundos que dura la grabación, se aprecia cómo una mujer de pie frente a él, de cabello rizado y vestida con una chamarra negra de cuero, quien le veía fijamente; internautas aseguran que sería su esposa.

Como suele ocurrir, el video ha generado gran revuelo, ya que mientras unos usuarios le digan "buen hombre", otros se lanzaron contra la Policía por permitir la manipulación de la información al teléfono. Especulan que podría haber alguna infidelidad, mientras que otros señalaron

Entre los comentarios están: "Le tiene más miedo a su esposa que a la cárcel", "le quitó la libertad, pero le salvó la vida", "esos favores no se le niegan a nadie", "mejor denle el celular a su esposa y déjenlo libre, ella se encargará de él", "si no borran todo, él prefiere cadena perpetua".