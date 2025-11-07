Presunto acosador de Sheinbaum tenía otra denuncia por acoso sexual

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Rivera Martínez, el hombre que recientemente fue señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico. Sin embargo, su vinculación judicial no se debió a ese incidente, sino a una denuncia anterior presentada por otra mujer, quien también lo acusó de abuso sexual el mismo día de los hechos.

LA FISCALÍA LO ACUSA DE ABUSO SEXUAL

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que Rivera Martínez enfrenta cargos por el delito de abuso sexual. La víctima, una joven que caminaba por el Centro Histórico, denunció haber sido víctima de tocamientos sin su consentimiento. Este acto ocurrió el mismo día en que el imputado realizó una conducta similar hacia la presidenta de la República.

La audiencia, que duró cerca de una hora y media, concluyó con la decisión del juez de imponer prisión preventiva justificada al acusado. Además, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el Ministerio Público deberá reunir más pruebas para fortalecer su caso.

Con la resolución del juez, Uriel Rivera Martínez fue trasladado al Reclusorio Norte, donde permanecerá bajo resguardo mientras avanza el proceso judicial.

PRÓXIMOS PASOS EN EL CASO

Una vez concluido el periodo de investigación, la autoridad judicial determinará si el caso pasa a juicio. En esta etapa, tanto la defensa como la Fiscalía podrán presentar pruebas adicionales para definir la responsabilidad penal del acusado.

El caso ha generado atención pública debido a que uno de los incidentes involucró directamente a la presidenta de México, lo que reaviva el debate sobre la seguridad y el acoso en espacios públicos.