Atacan a agentes de la Fiscalía de Michoacán en Zamora

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) fueron atacados a balazos este sábado mientras cumplimentaban una orden de cateo en un domicilio del municipio de Zamora. Durante el enfrentamiento, uno de los agresores fue abatido.

De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes arribaron a un inmueble ubicado en la calle Manuel Doblado, de la colonia Nueva España, para ejecutar una orden judicial. Al aproximarse, fueron

recibidos con disparos desde el interior de la vivienda, por lo que repelieron la agresión.

FALLECIDO SIN IDENTIFICAR

En el lugar, los elementos aseguraron un arma de fuego y envoltorios con presunta metanfetamina. El agresor fallecido no ha sido identificado hasta el momento; su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente.

Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre un bloqueo en la carretera Morelia–Uruapan, a la altura del kilómetro 17, donde un camión fue incendiado y mantuvo cerrada la vialidad por varios minutos hasta que los cuerpos de emergencia controlaron la situación.