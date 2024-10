Pensión IMSS 2024: Esto es lo que debes hacer si no te pagan en noviembre

Estamos a pocos días para que llegue el pago de la pensión IMSS 2024 para todos los adultos mayores que son beneficiarios, un pago esperado con el que podrán realizar diversos pagos o adquirir productos que ellos requieran.

Nunca estamos exentos de que nuestro dinero no llegue a tiempo, ante esas situaciones debemos evitar caer en la desesperación y solicitar apoyo de los expertos. Si tu pensión no llega en noviembre, no te alarmes, te explicamos qué debes hacer en esos casos ante el IMSS.

¿CUÁNDO LLEGA EL PAGO DE LA PENSIÓN?

Con la celebración del Día de Muertos, existieron algunas dudas y preocupaciones sobre el pago de la pensión IMSS 2024, puesto que algunos usuarios pensaban que afectaría el proceso, pero ya se ha aclarado que el depósito de la pensión se realizará sin problema el 1 de noviembre, puesto que dicha fiesta no se considera oficial.

Recordemos que en ese mismo día, además de recibir la pensión, también se hará el respectivo depósito del aguinaldo, dinero extra que ayudará a los beneficiarios a realizar los gastos de las fiestas decembrinas.

¿QUÉ HAGO SI NO ME LLEGA EL PAGO DEL IMSS?

En algunos casos, se puede dar la situación de que el pago de tu pensión sea suspendida, haciendo que el dinero no llegue a tu cuenta, ante esas situaciones, el IMSS recomienda que acudamos a las ventanillas de atención, con la finalidad de verificar las razones por las que se generó la cancelación.

Por otro lado, se recomienda que se acuda a las ventanillas de Prestaciones Económicas en las subdelegaciones del IMSS, con la finalidad de consultar preguntas relacionadas con las preguntas sobre la fecha de pago y el monto a realizar, solamente localiza las instalaciones más cercanas, en Sonora encontraras las siguientes:

Guaymas: Avenida Serán 75, 7 y 8, colonia Centro, C.P. 85400

Caborca: Calle Álvaro Obregón 185, Este Caborca, colonia El Alto, C.P. 83600

Ciudad Obregón: Calle 5 de febrero 626 Sur, colonia Ciudad Obregón Centro, C.P. 85000

Hermosillo: Avenida Isidro Olvera S/N, colonia Constitución, C.P. 83150

Nacozari: Calle Montañas Rocallosas S/N, colonia Calle del Seguro Social, C.P. 84340

Nogales: Carretera Internacional Parque Industrial, Carretera Internacional KM. 6.5, colonia Parque Industrial Nogales, C.P. 84094

San Luis Río Colorado: Avenida Chihuahua y cerrada Matamoros, colonia Ruiz Cortines, C.P. 83439

Navojoa: Avenida General Oriente Norte 902, colonia Centro, C.P. 85800

Agua Prieta: Calle 2 S/N, colonia Centro, C.P. 84200

Ante algún atraso en el pago de la pensión del IMSS en noviembre, es importante que acudamos lo antes posible a sus sucursales, para que sus expertos nos ayuden a identificar lo que está ocurriendo, aclarando todas las dudas que puedan surgir.