Pensión Bienestar: por este motivo podrían retener el pago a los adultos mayores

Uno de los programas insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue los del Bienestar, entre ellos el que va dirigido a los adultos mayores, a quienes se les otorga una pensión bimestral de seis mil pesos.

Sin embargo, es importante que el beneficiario o sus familiares estén enterados que no podrán recibir este apoyo o les será retenido si no cumplen con este importante requisito y el cual tiene carácter de obligatorio.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores seguirá siendo fundamental durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se comprometió a que se mantendrán los apoyos para ese grupo poblacional.

ESTAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD NO RECIBIRÍAN SU PENSIÓN

Ahora, es de suma importancia que sepan que los adultos mayores que no recibirían Pensión Bienestar en caso de que incumplan con sus obligaciones como beneficiarios del programa.

Una de estas es la que se refiere a la actualización de datos y el que el beneficiario haga las aclaraciones pertinentes cuando se les requieran con anticipación; además, entregar documentos cuando se los pidan en los Módulos de Atención.

En este punto es muy importante que, en caso de que no puedas presentarte al módulo, un funcionario de la Secretaría del Bienestar podría acudir a tu domicilio.

Por otra parte, es obligación del beneficiario atender personalmente, o a través de su persona adulta auxiliar, presentar la documentación con la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso.

Ahora, no se deposita el pago de los seis mil pesos a las personas de la tercera edad cuando no son localizados, por lo que serán las autoridades correspondientes las que proceden a la "Retención por no localización de la persona derechohabiente".

De acuerdo con el DOF, esto ocurre cuando: "la Delegación de Programas para el Desarrollo informe a la Instancia Ejecutora que realizó la visita domiciliaria por las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, hasta en dos ocasiones consecutivas y no sea localizada la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar en días y horarios diferentes".

Así las cosas, es de suma importancia presentarse en los Módulos del Bienestar o recibir las visitas del personal de la dependencia a fin de que sigan depositándole los apoyos, ya que hay casos en que si el beneficiario muere, el auxiliar sigue cobrando la pensión, pues no reportó la muerte del titular.