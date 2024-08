Paxlovid: ¿Qué es y cómo funciona el nuevo medicamento contra el Covid-19 en México?

El nuevo impacto del Covid-19 en México, en estos últimos días, no cesa. El aumento de casos positivos al interior del país se mantiene tal y como ha ocurrido en las más recientes semanas, algo que podría acabar con la llegada de Paxlovid. Ante ello, luce necesario que conozcas cómo funciona el nuevo medicamento que fue aprobado en la República.

Como sabes, el aumento de casos positivos de Covid-19 en México ha hecho que las autoridades recomienden tomar precauciones sanitarias a los ciudadanos, entre ellas el regreso del cubrebocas en lugares cerrados como lo pueden ser los transportes públicos. No obstante, la llegada de Paxlovid, medicamento aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), podría ser la respuesta a tal interrogante.

Paxlovid, medicamento que requiere receta médica, no es más que un fármaco desarrollado por la compañía Pfizer que fue diseñado espectíciamente para actuar frente al Covid-19, demostrando así una interesante efectividad contra esta enfermedad. Si quieres conocer cómo funciona, entonces es preciso que te quedes con nosotros.

¿CÓMO FUNCIONA PAXLOVID, EL NUEVO MEDICAMENTO CONTRA EL COVID-19?

Paxlovid actúa impidiendo que el Covid-19 se replique, un suceso que diversos estudios han demostrado dado que mantiene su actividad frente a diversas variantes, incluyendo la Ómicron. Eso sí, debes saber que el coctel de este medicamento viene por separado, por lo que si bien en redes existen sugerencias al respecto, lo más recomendable es hacer caso a lo expuesto por tu médico de cabecera.

Un estudio, además, reveló que su incrustación en pacientes no vacunados y sin infección previa fue una disminución del riesgo de hospitalización o mortalidad en un seguimiento de 28 días de hasta el 88 por ciento en los primeros 5 días, así como en un 89 por ciento en los primeros 3. Ahora bien, se sabe que los efectos adversos que más se encontraron fueron diarrea, vómitos y disgeusia, hallados hasta 34 días después de su uso.

¿TODOS LOS PACIENTES PUEDEN CONSUMIR PAXLOVID?

La respuesta es no. El tratamiento de Paxlovid está indicado para aquellos pacientes no hospitalizados adultos que no tienen necesidad de aporte de oxígeno y que, al menos, cuentan con un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad en casos graves tales como ancianos, personas con diabetes u otro tipo de enfermedades pulmonares, crónicas o cardiovasculares.