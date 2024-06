Como muchos saben, Alexa es un asistente inteligente de voz de Amazon que en los últimos años ha crecido en popularidad, ya que puede ayudarte con tareas, entretenerte, darte información, activarse en modo papá y mucho más.

Cabe destacar que a Alexa puedes pedirle que ponga música, lea las últimas noticias, cuente chistes, te actualice sobre resultados deportivos, te diga el clima. E incluso cuenta con varios comandos que, al ser activados, te permitirán pasar un momento muy divertido.

Uno de ellos es el modo papá, con el que tendrás la oportunidad de disfrutar de una colección de frases clásicas y divertidas que alguna vez nos han dicho nuestros padres.

PASO A PASO PARA ACTIVAR EN MODO PAPÁ EN ALEXA

Existen dos opciones para activar el modo papá en Alexa, la primera hace referencia a una popular serie de televisión española llamada "Cuéntame cómo pasó", que narra las vivencias de una familia de clase media española, los Alcántara, durante los últimos años del franquismo, la transición y la democracia.

Y es que al pedirle a Alexa que ponga el modo padre, te dirá que es un modo muy especial y que solo se puede activar si le dices el código secreto, el cual es el apellido al revés del padre Antonio Alcántara de la serie antes mencionada. Entonces, el código secreto que tendrás que decirle a Alexa es: "A-R-A-T-N-A-C-L-A".

ESCUCHARÁS LA SIGUIENTE LEYENDA

"Enhorabuena, has activado el modo padre. Yo soy tu padre porque lo digo yo. Vengo de una galaxia muy, muy lejana para llevarte al lado oscuro. Cuento hasta tres y te quiero listo para subir a la nave.

Pero antes, córtate el pelo porque menudas greñas tienes. Explícame otra vez eso que estudias porque me he perdido en lo de informático. Yo a tu edad construí un imperio de la nada. Así que más vale que te pongas las pilas.

Mientras vivas bajo mi mismo techo, seguirás mis reglas. Así que vuelve antes de las doce y no te voy a dar un duro, que no soy el Banco de España. Ya sabes, cuando seas padre comerás huevos, ¡Y punto!"

OTRA FORMA DE ACTIVAR EL MODO PAPÁ EN ALEXA

Alexa en automático se transformará en un padre autoritario y duro, pero esa no es la única forma de activar esta función.

También podrás simplemente decir la frase "Alexa, modo padre", y en automático podrás escuchar una serie de frases que son típicas de los papás como:

"Bueno, te presto el coche, pero le veo el menor rayón y adiós permisos", "Sí claro, pero mira. Le voy a dar por acá que me sé un camino más corto. Vas a ver que rápido llegamos y sin GPS" y "No hombre, si yo jugaba muy bien, pero me lastimé la rodilla".

Así que ya lo sabes, sácale el máximo provecho a Alexa y diviértete con todas las funciones que tiene para ti.