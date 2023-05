Pago de pensión IMSS-ISSSTE de junio: ¿se adelanta o se atrasa?

Aunque el pago de pensiones Imss-Issste correspondiente al mes de mayo, ya fue recibida por los derechohabientes, ahora la mayor preocupación de las personas adultas mayores, es que pasará con su respectivo pago de junio cuando inicie el proceso de elecciones en el país el próximo 4 de junio.

En algunos estados de la República Mexicana, están próximas a suceder elecciones locales como en el estado de Coahuila y el Estado de México y muchos pensionados se encuentran preocupados, llenos de dudas y confusiones por lo que especulan pueda suceder cuando inicie el próximo mes de junio.

Como bien se sabe y se ha venido manejando en la entrega de los diferentes pagos de los programas sociales del Gobierno de México, cuando está por iniciar un proceso electoral en el país, el gobierno suspende, adelanta o retrasa el pago del dinero a los beneficiarios.

Específicamente, en el caso de la pensión del bienestar, los adultos mayores recibieron un pago doble que cubre los meses correspondientes a marzo-abril y mayo-junio para que durante la veda electoral no se entregue ninguna ayuda económica.

Tanto Imss como Issste, hasta el momento no han informado sobre ningún cambio en sus calendarios de pago y como en muchas ocasiones, han hecho saber a los pensionados que, tienen garantizados sus pagos mes con mes por lo que no hay motivo para preocuparse, ya que la entrega del dinero de los programas sociales, no se suspenderá.