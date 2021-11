El sacerdote, quien hace su labor en una parroquia en San Nicolás Tolentino en Chucándiro, Michoacán, dijo "Pónganse a hacer tortillas... Hagan agua fresca, sopes, tamales. ¡Enséñense a ser mujeres!" Sus declaraciones hicieron ruido de inmediato en las redes sociales.

"El Padre Pistolas" afirmó que muchas mujeres no se saben ganar el cariño, sino al contrario el desprecio de la gente, porque sus manifestaciones no la hacen de forma pacífica. "Todos tenemos derecho de manifestarnos. No hay problema, protesten lo que quieran, pero no quiebren vidrios, traen hasta marros, traen hasta sopletes. En lugar de ganarse el cariño o el respeto, se ganan el desprecio de la gente". "Yo la verdad las respeto y las quiero mucho, pero no hagan chingader@s".

"Padre Pistolas", pide a las mujeres "ponerse a hacer tortillas"

El padre es muy famoso por su forma de decir los sermones, además habla de temas de sociedad, política, economía, religión, salud, narcotráfico y seguridad, pero con mensaje pastoral.

El sacerdote criticó Juan Sandoval Íñiguez en su misa dominical del pasado 21 de noviembre, criticó al padre Alfredo Gallegos de Guadalajara, calificándolo como "pendej@", por estar contra el mandatario de México Andrés Manuel López Obrador.

"Ese obispo es muy pend#jo se puso hablar de cosas que no le deben de importar, y dice que yo quemo a la iglesia por mi forma de hablar".

Galleros Lara tiene una serie de videos en donde los internautas los publica por el lenguaje que utiliza para regañar a la sociedad.