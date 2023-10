"´Otis´ pegó fuerte y no hay comunicación", dice AMLO ante impacto del huracán en Acapulco

"Otis" tocó tierra esta madrugada en Acapulco, Guerrero, como huracán categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, considerada la más peligrosa y dejó un escenario de destrucción y caos tras su paso por el puerto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció durante su conferencia mañanera de este miércoles, que "Otis" causó fuerte daños y reveló que se perdió comunicación con varios municipios de la entidad.

"Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo, en Coyuca de Benítez, Juárez, Atoyac y otros municipios, y todavía está afectado...se han perdido las comunicaciones por completo", informó AMLO.

El mandatario federal destacó que las autoridades ya están trabajando ante este problema, por lo que titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño; y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, desde ayer están atendiendo la situación.

"Desde ayer estamos allá. Hay brigadas del Ejército y de la Marina, además se está aplicando el Plan DN-III-E; pero muy fuerte, es un fenómeno que en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró como categoría 5 y empezará a degradarse a categoría 2, señaló.

NO HAY PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS POR "OTIS"

El presidente refirió que todo el día se presentarán lluvias y las autoridades ya trabajan en restablecer la comunicación y aseguró que hasta ahora no hay datos de pérdidas humanas,

"Hasta ahora no tenemos datos de pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos; sí daños materiales, ruptura de caminos, como la propia autopista llegan a Acapulco tiene derrumbes. Nuestra preocupación mayor es la carreta de la costa grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo".

"Vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes y seguir llevando el operativo de rescate de la población afectada", aseguró el presidente.

"OTIS" TOCÓ TIERRA ANTES DE LO PREVISTO

López Obrador refirió que el huracán "Otis" registró una intensidad que hace muchos años no se presentaba por lo que él y su gabinete estarán al pendiente de lo que vaya sucediendo.

"Vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes y seguir llevando el operativo de rescate de la población afectada", aseguró el presidente.

"Pocas veces según los registros se desarrolla así un huracán, tan pronto y con tanta fuerza. Entonces a las 8 de la noche envié un comunicado, pero nos habían informado de que entraba de 4 a 6 de la mañana, pero no, un poco después de las 12 tocó tierra", dijo el jefe del Ejeccutivo.

NO HAY POSIBILIDAD DE QUE AMLO VIAJE A ACAPULCO

Ante la posibilidad de que López Obrador viaje hasta la zona afectada, descartó que pueda ocurrir debido a que el aeropuerto también presenta daños.

"No hay posibilidad de volar en avión o helicóptero. Hay que esperar, el pronóstico es que va a ir disminuyendo en intensidad", agregó.