Obtén tu certificado de prepa siendo mayor de edad con Exacer, te explicamos cómo hacerlo

Por diversas situaciones económicas, personales o familiares, hay personas que no lograron obtener su certificado de preparatoria, pero eso no implica que no puedan hacerlo posteriormente. En la actualidad, ya hay diversos programas para que los mayores de edad puedan obtener su certificado, siendo una gran oportunidad para continuar con sus estudios.

El Exacer es un programa educativo en el que puedes obtener tu certificado de bachillerato, ya se encuentra próximo a abrir una nueva convocatoria. Para que no lo dejes pasar, te explicaremos cómo aplicar y los costos.

¿QUÉ ES EXACER?

Antes de iniciar con los detalles de la aplicación y el proceso, es importante que entendamos la definición de Exacer. La Certificación por Evaluaciones Parciales (Exacer), es una oportunidad para poder obtener tu certificado de bachillerato, haciendo múltiples pruebas para la evaluación de conocimientos.

Servicio otorgado por el Colegio de Bachilleres, ya sea que se haga de forma presencial o digital, en la que evaluaran matemáticas, ciencias, humanidades, comunicación, ciencias sociales, aplicación para el trabajo y capacitación.

¿CÓMO OBTENER MI CERTIFICADO DE BACHILLERATO?

Cada temporada se hace la publicación de la certificación, publicando las fechas disponibles para el proceso. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en una de sus redes, que su registro comenzará el 4 de octubre, para hacer la aplicación presencial del examen en noviembre, abriendo un portal donde incorporar los datos solicitados.

El registro deberá realizarse en la página oficial del Exacer, dentro de los requisitos que se solicitan se destacan ser mayor de edad (tener INE vigente), tener el certificado de secundaria, fotografía digital reciente, tamaño infantil y contar con un correo electrónico personal.

El costo para hacer los exámenes de cada una de las áreas es de $872, si deseas hacer las 7 evaluaciones su costo es de $2,253. El precio del documento electrónico de certificación es de $164. Ya sea que se realice el pago en la ventanilla bancaria o con alguna transferencia, esas opciones se mencionaran en el momento adecuado.

Al realizar el pago correspondiente, las autoridades realizarán la verificación de los documentos solicitados, al cumplir los requisitos se te hará llegar un correo para notificar su aceptación a la asistencia a los exámenes, de lo contrario se te explicará con cuáles hay que hacer correcciones.

Fuente: X @SEP_mx

Es una gran oportunidad para todos, recuerda que deberás pasar los exámenes con una calificación aprobatoria para obtener tu certificado de preparatoria. Durante el registro lee cada apartado e indicación, el día del examen de Exacer no olvides, llegará a tiempo y con lo requerido para su presentación.