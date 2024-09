"Nunca dejamos de buscar": AMLO envía carta a padres de estudiantes de Ayotzinapa

El presidente López Obrador reveló esta mañana una carta a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

Por: Luis Flores

En la mañanera de este miércoles 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que a cinco días del final de su Gobierno, y a uno del décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, envió una nueva carta/informe a las madres y padres.

Previo a la lectura de la carta, AMLO afirmó que durante el sexenio "se avanzó" aunque "no como quisiéramos, pero no es expediente cerrado, va a continuar la investigación, se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía, solo sabían los de arriba".

"Y cuando hablo de arriba, no sólo hablo de los potentados en lo económico, lo político, sus medios de información, sino también de las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer a lo que se llama sociedad política".

"Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo", externó AMLO.

"Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta, el próximo Gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo", aseguró el presidente.

POLÉMICA

El presidente apuntó que uno de los miembros del Cartel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Aunque con su colaboración se identificaron los restos de dos de los desaparecidos, "no ha sido posible avanzar más porque el personaje, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos".

AMLO refirió que se trata de una carta con un informe y anexos, con los que da cuenta para cerrar su sexenio —a cinco días de concluir— de lo que se realizó en su gestión por el caso Ayotzinapa, que fue uno de sus 100 compromisos que presentó al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018.

"En la carta hay un resumen que puede servir para conocer sobre lo sucedido y lo que se lleva hasta ahora de la investigación. Primer lugar, decir que nunca dejamos de buscar a los jóvenes".