Nuevas normas reforzarán la seguridad en el transporte de gas LP en México

La Secretaría de Energía (SE) anunció que este día se enviarán al Diario Oficial de la Federación (DOF) dos nuevas normas enfocadas en la distribución y transporte de gas LP. Estas disposiciones buscan reforzar las medidas de seguridad y establecer lineamientos más específicos en la operación de las unidades que transportan este combustible.

NORMAS PUBLICADAS

Las disposiciones corresponden a la NOM-EM-006-ASEA-2025 y a la NOM-EM-007-ASEA-2025. Ambas complementarán la regulación vigente y están diseñadas para atender de manera más precisa las actividades relacionadas con el traslado y manejo del gas LP en territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, las nuevas normas incluyen la obligación de realizar pruebas de presión hidrostática a todos los vehículos destinados al transporte del combustible.

Además, los conductores deberán contar con capacitación en manejo y seguridad industrial, lo que permitirá disminuir riesgos en las operaciones.

VEHÍCULOS CON NUEVOS REQUISITOS

Otra de las medidas que entrarán en vigor será la obligación de que las unidades cuenten con gobernador de velocidad y sistemas de localización GPS. Las empresas tendrán un periodo de cuatro meses para adecuarse y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

SUPERVISIÓN E INSPECCIONES

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) llevarán a cabo inspecciones conjuntas en las plantas de distribución.

Durante estas revisiones se evaluarán aspectos como el estado físico-mecánico de las unidades, las condiciones de seguridad de los contenedores, la vigencia de permisos, el registro vehicular y las evidencias de cumplimiento con las normas aplicables.

SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

Uno de los puntos centrales de las nuevas normas es que la velocidad de conducción de las unidades será considerada un elemento clave de seguridad industrial y operativa. Con esto, se busca reducir accidentes y garantizar un transporte más seguro del gas LP en todo el país.