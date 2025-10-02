Sheinbaum exige a Israel liberar de inmediato a seis mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exigió este jueves la liberación y repatriación inmediata de seis connacionales que viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada ayer por las fuerzas israelíes cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó su desacuerdo con la detención de los mexicanos, quienes permanecen en el puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, sin que hasta el momento se les haya permitido recibir asistencia consular.

SHEINBAUM EXIGE A ISRAEL LIBERAR DE INMEDIATO A SEIS MEXICANOS EN ISRAEL

La presidenta precisó que desde el martes se enviaron cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel: la primera para solicitar garantías físicas para los connacionales, otra para conocer las razones de la intercepción, una más para exigir su seguridad e integridad, y la última para pedir su repatriación inmediata.

"¡Que los liberen, no tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito!", declaró la mandataria, al subrayar que la misión de la flotilla era únicamente entregar insumos humanitarios a la población de Gaza.

Los seis mexicanos detenidos son: Sol González, Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Diego Vázquez Galindo y Laura Vélez Ruiz Gaitán, quienes, según las autoridades israelíes, serían trasladados a un centro de detención.

Sheinbaum afirmó que el consulado mexicano ya acompaña a los connacionales y continuará exigiendo su regreso inmediato a México. Asimismo, descartó una ruptura diplomática con Israel, aunque recordó que su gobierno mantiene una postura de reconocimiento al Estado palestino, refrendada con el establecimiento de una embajada en México y con la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional durante la administración pasada.

"Obviamente estamos en contra de esta situación; la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito más que llevar ayuda", enfatizó.