Novio de Paola Andrea se despide con este mensaje: "¿Por qué no fui por ti?"

La desaparición y feminicidio de Paola Andrea, una joven estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ha mantenido en alerta a todo el país. La noticia de su desaparición y posterior hallazgo sin vida generó consternación entre familiares, amigos y conocidos.

La madrugada del pasado domingo 7 de julio, Paola Andrea se encontraba junto a su prima en el antro La Consentida, ubicado en Mexicali. Al finalizar la noche, decidió abordar un servicio de transporte DiDi para regresar a casa. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Jesús, quien se identificó como el novio de Paola Andrea, compartió en redes sociales los últimos mensajes que intercambiaron antes de que ella desapareciera. En estos mensajes, se puede ver la preocupación y el dolor de Jesús al no haber podido recogerla esa noche. "¿Por qué no fui por ti?", escribió en uno de sus mensajes, lamentando no haber estado para ella en ese momento.

La última comunicación entre ambos ocurrió poco después de las 00:29 horas del lunes, cuando Jesús le preguntó si ya había salido del antro, Paola respondió que aún no. una familiar, Paola tomaría el DiDi alrededor de las 02:29 horas. Esa fue la última vez que se tuvo noticias de ella.

Desde que se reportó la desaparición de Paola Andrea, Jesús no dejó de buscarla y de pedir ayuda a través de sus redes sociales. "Te amo, te extraño, (...) pero no basta con palabras para describir todo lo mucho que te extraño", escribió en una de sus publicaciones, expresando su sentir ante la ausencia de su novia.

La familia de Paola Andrea también se volcó en la búsqueda. Su hermano, Juan Bañuelos, compartió la ficha de desaparición emitida por las autoridades y solicitó ayuda para encontrarla. Dariana, una familiar, publicó en Facebook detalles sobre el vehículo en el que Paola se retiró: un DiDi de marca Versa y color negro.

Este jueves, el cuerpo de Paola Andrea fue encontrado en Baja California.

"Me pone triste saber todo lo que te sucedió, todo lo que te pasó, todo lo que sufriste. De verdad", expresó Jesús, quien, junto con la familia de Paola, pide justicia y esclarecimiento de los hechos.