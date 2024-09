"No voy a debatir contigo": AMLO y Reyna Ramírez discuten sobre señalamientos de corrupción

En una nueva controversia durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la periodista Reyna Ramírez protagonizaron un intenso intercambio de opiniones sobre temas de corrupción y licitaciones públicas.

Durante la sesión informativa de este martes, Ramírez cuestionó al presidente sobre el número de funcionarios de primer nivel que enfrentan sanciones relacionadas con corrupción. AMLO, asegurando que no hay funcionarios sancionados, defendió la integridad de su gabinete, argumentando que se ha escogido cuidadosamente para evitar casos de corrupción, aunque admitió que el caso de Segalmex está siendo revisado.

El mandatario mexicano destacó los ahorros de 2 billones de pesos logrados gracias a su política de austeridad y combate a la corrupción.

DISCUSIÓN ENTRE AMLO Y REYNA RAMÍREZ

La conversación se tornó tensa cuando Ramírez planteó interrogantes sobre presuntas adjudicaciones directas a amigos, familiares y conocidos de funcionarios de alto nivel, incluyendo aquellos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

AMLO desestimó las acusaciones, afirmando que no existe amiguismo, influyentismo ni nepotismo en su administración. "Estoy todo el tiempo como guardián del presupuesto público, que es dinero del pueblo", respondió el presidente, defendiendo su gestión y asegurando que su gobierno actúa con total honestidad. Asimismo, aseguro que ya no es como antes, y que no todos van a estar de acuerdo con ellos. "No somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero si te puedo decir que no somos corruptos"

López Obrador, aseguro que a quienes tenía a su cargo en las obras, actuaban con honestidad, y mucho más los ingenieros militares.

"Nuestros adversarios son muchos, tú acabas de decir que yo termino con 70 por ciento de aprobación, no es para presumir, pobremente 73 por ciento en la última encuesta", expuso el mandatario.

ENCUESTA DE ENKOLL

En medio de la disputa, AMLO mostró una encuesta de Enkoll que indicaba un 76 por ciento de aprobación a su administración, y utilizó estos datos para enfatizar el apoyo popular que asegura tener. "Desde hace como 50 años no terminaba así un presidente. Ofrezco disculpas, se me pasó la mano, pero hoy tenía ganas de venir a presumir", comentó, subrayando que su administración ha sido objeto de una intensa campaña de ataques.

La interacción entre AMLO y Ramírez refleja la tensión persistente entre el gobierno federal y ciertos sectores de la prensa, y subraya las continuas disputas sobre la transparencia y la gestión en la administración actual.