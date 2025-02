"No tengo miedo a Trump", Sheinbaum resalta que defenderá la soberanía de México

La presidenta de México se pronunció nuevamente sobre la intención de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Por: Marcela Islas

Claudia Sheinbaum reafirmó su postura ante las recientes declaraciones de Donald Trump y las nuevas medidas arancelarias. "No tengo miedo a Donald Trump, tengo un pueblo que me respalda", sostuvo en respuesta a la afirmación del exmandatario estadounidense de que México está gobernado por los cárteles.

El pasado 18 de febrero, Trump explicó que drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han estado volando sobre territorio mexicano, argumentando que México está en gran medida controlado por los cárteles y que su gobierno está dispuesto a brindar ayuda si es requerida.

Ante ello, medios como The New York Times y CNN informaron sobre estos operativos, asegurando que los drones MQ-9 Reaper utilizados desde la administración de Joe Biden no están artillados ni hay planes de usarlos con fines militares en México.

Sheinbaum respondió que estos vuelos han ocurrido desde hace años con autorización del gobierno mexicano y que forman parte de una colaboración y coordinación bilateral. En su conferencia matutina del 19 de febrero, enfatizó que no hay nada ilegal en estos operativos.

TRUMP INSISTE EN LLAMAR A LOS CÁRTELES MEXICANOS COMO TERRORISTAS

Respecto a la intención de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Sheinbaum recalcó que su gobierno no defiende al crimen organizado, sino la soberanía nacional.

La mandataria criticó que se intente vincular a México con una defensa de los cárteles y subrayó que no aceptará acciones extraterritoriales. También instó a Trump a enfocarse en los problemas dentro de su país, como las estructuras de lavado de dinero en Estados Unidos.

Asimismo, también rechazó la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos que busca la eliminación total de los cárteles, instando a que primero resuelvan sus propios problemas internos. "Nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación", afirmó.

CÁRTELES DE MÉXICO

Por otro lado, según Breitbart Texas, Trump hará oficial la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas el 19 de febrero, con base en un documento del FBI. The New York Times mencionó que serán cinco los grupos designados, pero Breitbart indicó que en realidad serán seis:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel de Sinaloa Cártel del Golfo Cártel del Noreste La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos

Finalmente, Sheinbaum dejó claro que nunca permitirá que se vulnere la soberanía de México y aseguró que, si llegara a ocurrir, "hay un pueblo entero para defender a su patria".