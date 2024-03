"No me van a doblar": Ricardo Salinas Pliego recupera campo de golf en Huatulco

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha dado un giro en su enfrentamiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al anunciar la recuperación del campo de golf Tangolunda, ubicado en Huatulco, Oaxaca.

En una declaración emitida esta mañana, Salinas Pliego informó que ha logrado recuperar el control de terreno en Oaxaca, tras una disputa generada por un decreto emitido por Presidencia, que declaraba el área donde se encuentra Tangolunda como Área Natural Protegida.

"Amanecimos con la noticia de la suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de Huatulco", escribió el dueño de Grupo Salinas.

DENUNCIA MALAS CONDICIONES DEL CAMPO DE GOLF

Salinas Pliego también aprovechó para denunciar las condiciones en las que se encuentra actualmente el campo de golf, mencionando que requerirá una inversión significativa para su rescate.

De manera despectiva, instó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, a enviar personal de la dependencia para retirar los sellos de clausura y permitir el inicio de las labores de rescate.

Asimismo, con el objetivo de celebrar su victoria en la disputa por el campo de golf, Salinas Pliego anunció la organización de un torneo de golf abierto al público, programado para el próximo 2 de octubre en el club de golf "Las Parotas", y que será también una celebración en honor a su cumpleaños.

GUARDIA NACIONAL TOMÓ CAMPO DE GOLF

Cabe recordar que el pasado jueves 14 de marzo, elementos de la Guardia Nacional tomaron el campo de golf operado por Ricardo Salinas Pliego.

Un día después, el presidente López Obrador explicó que se ordenó la medida para proteger la zona, ya que el campo de golf está ubicado dentro de una Área Natural Protegida (ANP).

"Es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión", declaró el presidente el fin de semana pasado.