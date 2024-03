AMLO explica por qué la Guardia Nacional tomó campo de golf operado por Ricardo Salinas Pliego

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó por qué la Guardia Nacional tomó un campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, el cual era operado por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Fue ayer jueves 14 de marzo cuando elementos de la institución de seguridad pública se desplegaron en el campo de golf, hecho que el dueño de Grupo Salinas calificó como "acto de represión".

"Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la Guardia Nacional a golpear al pueblo trabajador en Huatulco? Pobre pueblo al que burlescamente llaman ´bueno y sabio´, contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales", dijo Salinas Pliego en su cuenta de X.

CAMPO DE GOLF ES DE LA NACIÓN: AMLO

Tras estas declaraciones, esta mañana el presidente López Obrador explicó que se ordenó la medida para proteger la zona, ya que el campo de golf está ubicado dentro de una Área Natural Protegida (ANP).

Asimismo, AMLO añadió que el empresario tenía una concesión que se venció, por lo que aseguró que no busca dañar al empresario.

"Se vence el contrato, porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión", mencionó.

Por último, el presidente expuso que se ofreció a Ricardo Salinas Pliego comprar el campo de golf pero este último no aceptó la propuesta.

"Dijeron no, no lo compraron y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento donde supuestamente ya en nuestro gobierno un funcionario, que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato", concluyó AMLO.