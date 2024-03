"No es nada personal": AMLO aclara conflicto con Ricardo Salinas por pago de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló durante su conferencia mañanera que el conflicto con Ricardo Salinas Pliego por adeudo en el pago de impuestos no es una cuestión personal, sino una lucha por los intereses del pueblo.

Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgara un amparo a la empresa Total Play, propiedad de Salinas Pliego, sobre el pago de impuestos que exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a sus empresas, el presidente decidió aclarar el asunto.

En su rueda de prensa matutina llevada a cabo desde La Paz, Baja California Sur, AMLO señaló que lo que su gobierno busca es que no haya privilegios fiscales porque es injusto para otros.

"Hay una polémica por que una empresa de Ricardo Salinas Pliego tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte y no se ha entendido bien qué fue lo que se decidió, porque además es un tema bastante complejo, todo lo que tiene que ver con los impuestos, si hablamos aquí de crédito fiscal la mayoría no vamos a saber, y hasta me incluyo", manifestó AMLO.

El mandatario invitó a la conferencia matutina al director del SAT para que explique el descuento que se hizo a una empresa de Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de impuestos.

"Invitamos al director del SAT y a la procuradora fiscal para nos acompañen y que nos expliquen bien en qué consistió esta resolución de la Suprema Corte, que nos expliquen bien porque siempre se generan polémicas a favor o en contra", apuntó.

NO ESTÁ PELEADO CON NADIE

"Quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo porque para eso nos eligieron, nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y de la nación", dijo el mandatario.

"No actuamos de manera autoritaria, no perseguimos a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es injusto cómo los trabajadores pagan más impuesto sobre la renta que los empresarios, tiene que haber justicia", recalcó.

López Obrador señaló que esta problemática viene desde la administración de Vicente Fox, porque las empresas de Ricardo Salinas Pliego no han pagado impuestos, pese a que se le han realizado auditorías.

"Desde el tiempo de Fox hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos, el gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorias y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen que pagar sus impuestos, y acuden a instancias judiciales, y eso es un derecho que tienen, porque no puede haber ninguna injusticia y ninguna arbitrariedad", señaló AMLO.