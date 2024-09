"No me meto": AMLO sobre expulsión del PAN de los Yunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evadió hablar en su mañanera del caso del proceso de expulsión dentro del PAN contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la Reforma Judicial, y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

"No opino yo de eso, no me meto en eso, ellos tiene que decidirlo, no nos corresponde", expresó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

"Es lo mismo de la controversia, de la denuncia en contra del presidente del PRI, no nos metemos, no debemos meternos; eso es un asunto, en el primer caso, interno, de ese partido, y en el segundo caso es del Consejo del INE y de tribunales y para qué nos metemos".

"Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá y no lo tomen a mal pero se han portado muy bien nuestros opositores", agregó AMLO.

"Y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarle un reconocimiento, medalla de oro, a Claudio X. González, por su contribución para ayuda a que continúe la transformación, porque fue un buen promotor de la transformación", apuntó el Presidente.

REFORMA JUDICIAL

López Obrador rechazó nuevamente este jueves las preocupaciones sobre los efectos negativos de la Reforma Judicial en la inversión extranjera en el país.

AMLO aseguró que la polémica generada por la aprobación de la Reforma, que permitirá la elección popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia a partir de 2025, no ha tenido impacto en la llegada de capital extranjero.

El presidente desmintió categóricamente las afirmaciones de analistas y organismos internacionales que advierten sobre el riesgo de un deterioro en la independencia del Poder Judicial y sus posibles efectos económicos.

"No es cierto que por la Reforma Judicial esté saliendo capital del país, o que no esté llegando inversión extranjera, eso es puro cuento", afirmó. AMLO destacó que México alcanzó un récord histórico de inversión extranjera directa (IED) el año pasado, con 35 mil millones de dólares.