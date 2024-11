¿No más austeridad? Ken Salazar declara ineficiente la estrategia "abrazos, no balazos"

Ken Salazar, quien fuera el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró ineficiente la estrategia de "abrazos, no balazos" que el expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó durante su mandato, además de advertir que la austeridad no sirve para el combate contra la inseguridad.

"No hay tantos abrazos que alcancen para tantos balazos", expresó Salazar.

No obstante, el oficial afirmó que confía en que el plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum prospere; sin embargo, insistió en la necesidad de colaboración bilateral, colaborar como aliados y mantener la soberanía, aspectos que en el pasado año no se presentaron.

AMLO DEJÓ CERRADA LA PUERTA A INVERSIONES DE 32 MILLONES DE DÓLARES

En una conferencia de prensa, el diplomático señaló que en el último año la cooperación en seguridad entre ambos países no prosperó, principalmente debido a que López Obrador impidió la entrada de inversiones superiores a 32 millones de dólares.

"No quería (AMLO) que esa inversión llegara a México para ayudar a la seguridad del pueblo mexicano. Hablar que no hay problema, echarles la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace, eso no es lo que se requiere para arreglar la seguridad en México", declaró el embajador.

Tunde Ken Salazar a AMLO



Tunde Ken Salazar a AMLO

No aceptó ayuda en seguridad y le cerró la puerta a inversiones, dice el embajador de EU

¿LA AUSTERIDAD GENERA MUCHO DAÑO?

Igualmente, Salazar alertó que la austeridad republicana puede perjudicar gravemente la seguridad y puso como ejemplo que, si no se les otorga un buen salario a los policías, se ven sometidos a la corrupción, por lo que sostuvo que es necesario hacer inversiones adecuadas.

Afirmó que para alcanzar la seguridad en el país es necesario un "firme sistema de justicia, un sistema de justicia que funcione de manera efectiva"; sin embargo, admitió que para conseguirlo es necesario erradicar la corrupción, lo cual representa una labor complicada.

"Hay programas que deben de seguir, programas que apoyamos nosotros muchísimo desde la parte de Estados Unidos, Sembrando Vida, Sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños; todo eso de la prevención es importantísimo", indicó Ken.