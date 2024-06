"No hay ningún riesgo de devaluación del peso, todo está muy bien": AMLO

En la mañanera de este miércoles 26 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que hay mucha confianza de los inversionistas en el País, debido a que "va muy bien la economía en México".

"No hay ningún riesgo de devaluación del peso. No veo ningún problema, al contrario, va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo", indicó AMLO.

FINANZAS PÚBLICAS

López Obrador afirmó que en la transición de su gobierno al de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, "no va haber ningún sobresalto".

"Están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso", agregó AMLO.

El mandatario federal se refirió a la reunión de Claudia Sheinbaum con Jane Fraser, CEO global de Citigroup.

"Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso de seguir invirtiendo en México", argumentó López Obrador.

ECONOMÍA ROBUSTA

En días pasados, el presidente también destacó la importancia de mantener una economía robusta y finanzas públicas saludables, desestimando las amenazas de fuga de capitales. "No hay problema, o sea, es que ellos están acostumbrados al chantaje".

El mandatario recordó las devaluaciones pasadas, mencionando específicamente la de Miguel de la Madrid. "Ya se les olvidó cuánto fue la devaluación con Miguel de la Madrid, 4 mil 400", agregó AMLO.

¿QUÉ HA MANTENIDO FUERTE AL PESO?

De acuerdo con el mandatario nacional, son cuatro factores los que inciden en la fortaleza de la moneda nacional y las enumeró de la siguiente manera: remesas (envío de connacionales a sus familias en el país), inversión extranjera, finanzas públicas sanas y Gobernabilidad.

AMLO agradeció a los mexicanos en el extranjero por la aportación que hacen al hacer sus envíos a sus familiares, ya que son de mucha ayuda.