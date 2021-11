"No hay motivos de riesgo" por variante Ómicron, dice AMLO

"No tenemos pronosticado el cierre de actividades, hemos avanzado muchísimo en la vacunación, intensificaremos todo el proceso de vacunación.

Noticia Relacionada Queman vivienda con bomba molotov

PUBLICIDAD

"Estamos listos para todo, cuidamos a la población, porque es nuestro deber", a su vez invitó a la población a que se vacune contra el coronavirus.

López Obrador comentó que está llevando un control diario sobre el Ómicron, y que por ahora no presenta un riesgo para el país, según con los informes que él tiene.

"Llevamos un buen seguimiento de este virus, no hay elementos por ahora de que preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reporteros que me han entrado los especialistas".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alertado a varios países en el mundo, misma que se ha restringido vuelos desde África, lugar donde inició la nueva variante.