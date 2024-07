"No funcionó": AMLO reconoce errores en administración del Insabi

En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió públicamente que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no cumplió con las expectativas planteadas.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre la desaparición de organismos del Estado como Notimex y el propio Insabi, el mandatario admitió que se debió a que algunos no funcionaron como se esperaba.

"Tienes razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado -el Insabi- (...) desde el principio teníamos pensado el IMSS-Bienestar", dijo AMLO.

El presidente destacó que el Insabi enfrentó dificultades financieras y resistencias que obstaculizaron su operación efectiva y explicó que, aunque se decidió crear el instituto, las dinámicas establecidas llevaron a repetir prácticas anteriores, como entregar fondos a los estados.

"Tuvimos un tropiezo financiero con dicho Instituto, y hubo muchas resistencias e inercias", agregó.

IDEA DE FEDERALIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD

AMLO justificó que la idea de federalizar los servicios de salud estaba presente desde el inicio de su administración. Esta visión se basaba en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (Coplamar), creada en 1976, con la intención de llevar servicios de salud a todo el país.

Aunque el Insabi operó durante la pandemia de Covid-19, AMLO explicó que tras la emergencia sanitaria se retomó el plan original de federalización y se reanudaron las conversaciones con los gobernadores.

Cabe recordar que el 25 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Insabi, que solo tuvo tres años de existencia. Días después, el presidente justificó su disolución al señalar la necesidad de eficiencia en el uso de recursos.

"¿Por qué el Insabi pasa a formar parte de la Secretaría de Salud para funciones de carácter normativo? Bueno, porque ya tenemos el IMSS Bienestar y no vamos a tener dos instituciones; necesitamos ahorrar, ser eficaces, no propiciar la duplicidad de funciones, no estamos para eso", concluyó el presidente.