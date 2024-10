"No estuvimos de acuerdo": Sheinbaum rechaza veto para imponer a juzgadores

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la introducción del derecho de veto sobre la lista de aspirantes a jueces, ministros y magistrados en la reforma judicial.

En su conferencia matutina, la mandataria federal expresó su desacuerdo con el veto aprobado en las comisiones del Senado.

El martes, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron un cambio que otorga al Congreso, al Ejecutivo Federal y al Poder Judicial el poder de vetar las listas de candidatos elaboradas por los Comités de Evaluación.

Sheinbaum señaló que en las leyes secundarias de la Reforma Judicial se ha eliminado el cambio que permitía al Ejecutivo y al Legislativo tener derecho de veto sobre la lista de candidatos al Poder Judicial y enfatizó la importancia de respetar lo establecido en la Constitución.

"Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir esto, debe mantenerse lo que esté establecido en la Constitución", refirió Sheinbaum Pardo.

El cambio, aprobado el 8 de octubre, fue presentado por el senador Manuel Huerta, con la presencia activa del coordinador Adán Augusto López en la reunión de las Comisiones Unidas.

La propuesta ha generado controversia al permitir que los poderes veten a los aspirantes seleccionados por los Comités de Evaluación, y la oposición ha argumentado que esta medida otorgaría un control indebido a Morena.

DETALLES DEL DERECHO DE VETO

El artículo 96 de la reforma establece que un Comité de Evaluación tendría la última palabra sobre los aspirantes al Poder Judicial. No obstante, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 500, numeral 8, señala que los Comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados, en proporciones específicas para diferentes cargos, y remitirán los listados a cada Poder de la Unión.

Además, las listas de aspirantes deben ser enviadas a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados, al Senado y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El numeral 9 indica que estas listas, una vez aprobadas, deben regresar al Comité de Evaluación.