¡No caigas en fraudes! Así puedes saber si realmente una llamada es del banco

Cada vez son más molestas las llamadas de spam, lo que a veces nos lleva a ignorarlas si nos parecen sospechosas. Pero, ¿qué pasa si es una llamada importante del banco?

Recibir una llamada de un número desconocido es suficiente razón para no atenderla, ya que podría tratarse de spam, una estafa u otras modalidades de fraude.

Sin embargo, puede haber ocasiones en las que estés esperando una llamada del banco por algún motivo o tu banco necesite comunicarse contigo. ¿Cómo puedes saber si realmente es tu banco y no un estafador?

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA LLAMADA DEL BANCO?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) da algunos consejos para enfrentar estas llamadas:

Recuerda que ni las entidades financieras, ni VISA o Mastercard solicitan datos personales o verifican cuentas mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos.

financieras, ni VISA o Mastercard solicitan personales o verifican cuentas mediante telefónicas o correos electrónicos. Evita proporcionar tus datos personales, números de tarjetas o Número de Identificación Personal (NIP) por teléfono o email.

personales, números de tarjetas o Número de Identificación Personal (NIP) por o email. Si necesitas hacer una aclaración , comunícate a la línea telefónica del banco o acude a la sucursal más cercana.

, comunícate a la línea telefónica del o acude a la sucursal más cercana. No realices transacciones financieras en computadoras de uso público.

financieras en computadoras de uso público. Utiliza contraseñas fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar.

fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. Cambia tus contraseñas regularmente.

regularmente. Usa contraseñas diferentes para cada institución financiera si usas banca por Internet.

diferentes para cada institución financiera si usas banca por Internet. Desactiva la opción "recordar contraseñas " en la banca por Internet.

" en la banca por Internet. No te apartes de la computadora cuando tengas abierta una sesión de banca por Internet, y no dejes el token a la mano.

CONSEJOS ADICIONALES PARA PROTEGERTE

Si sientes que has sido víctima de un fraude, el banco BBVA recomienda:

Si identificaste el fraude antes de dar tus datos. En caso de que te llamen pidiendo datos sobre tus cuentas, cuelga inmediatamente, revisa la app de tu banco para verificar tus movimientos y, si lo consideras necesario, llama a tu banco para reportar lo sucedido.

Denuncia de forma anónima el número telefónico ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al 088.

Si diste tu información y has recibido cargos no reconocidos. Bloquea tu tarjeta desde la aplicación de tu banco, contacta a la institución para informar sobre los cargos que no reconoces y repórtalo ante la Condusef.