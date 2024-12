Navidad 2024: Estas son las 5 ideas de maquillajes elegantes que debes hacerte para lucir hermosa

En las fiestas de Navidad, siempre buscamos poder lucir un mejor aspecto, por lo que llevamos nuestra mejor ropa y días previos vamos a la estética para tener el mejor pelo. En el caso de las mujeres, también nos preocupamos por lograr un maquillaje elegante, elemento que nos hará relucir en la celebración.

Si todavía no sabes cómo te vas a maquillar, no te preocupes, porque en esta ocasión te traemos 5 ideas de maquillaje diferentes, alternativas elegantes que se adaptan a todo tipo de piel, logrando que no pases desapercibida.

¿CÓMO ME PUEDO MAQUILLAR PARA LA NAVIDAD?

Una opción ligera para Navidad

Si no estás acostumbrada a usar enormes pestañas y abundantes cosméticos, es posible mantener ese estilo durante las fiestas decembrinas, logrando una idea de maquillaje suave, pero que sea más notorio.

Para ello, te recomendamos ponerte tu tradicional rutina de maquillaje. En el párpado superior incorporaremos glitter dorado o blanco, un delineado delgado y tus pestañas con rímel. Para darle más impacto, incorpora un labial rojo intenso para lograr un maquillaje elegante.

Las amantes de los colores café

Muchas de nosotras amamos las sombras cafés, puesto que son tonos muy casuales que podemos usar en cualquier momento. Si deseas destacar tu mirada con esas mismas tonalidades, es posible lograr una idea de maquillaje elegante.

Prepara tu párpado como lo haces normalmente, añade una capa de sombra café más clara que tengas, y en la cuenca del ojo lo marcaremos con otro café más oscuro para darle profundidad. En el párpado móvil e inferior (abajo de las pestañas), añade glitter marrón con destellos rojizos para darle mayor brillo e impacto.

Idea más creativa...

Si te gustaría intentar algo diferente en tu maquillaje elegante, pero que mantenga ese estilo sofisticado para la ocasión, entonces tenemos una opción que te encantará, pero para ello necesitaremos algunos delineadores de colores rojo y blanco.

Prepara tu párpado, marca la cuenca de tu ojo con tonos marrones o rojos, así le damos mayor profundidad al maquillaje. Con un lápiz blanco, marca ligeramente tu delineado, siendo una guía esencial para la elaboración. Sobre lo que marcaste con tu delineador, comenzó a hacer líneas verticales entre rojo y blanco para que parezca un dulce de Navidad. Hay que ser pacientes con la idea de maquillaje.

¿Cómo aprovechar las sombras verdes?

Seguramente, en nuestra paleta de sombras, nos hemos encontrado con ese color verde que no sabemos cómo usar, pareciendo que es un tono inservible, pero en estas fechas podemos sacarle el mayor jugo en Navidad.

En el párpado móvil, añade tonos cafés o nudes. En el párpado inferior, lo más cerca posible a tu ojo, cubre con una delgada línea de sombra verde, ya sea con o sin glitter. Incluso podrías poner una base de sombra verde oscura y después un poco de glitter encima. Es una idea de maquillaje apta para todas las pieles, aunque se recomienda para las personas de ojos grandes.

La tendencia del maquillaje de reno

Últimamente, las redes sociales han sido invadidas por una técnica de maquillaje de Navidad, en la que se maquillan su rostro como si fueran un reno, es una alternativa no tan elegante, pero que seguramente no pasarás desapercibida.

El único gran diferenciador es el uso de marrón en labio, nariz y pómulos para dar esa similitud al rostro de un reno, y en los contornos se incorporan puntos blancos que representan los patrones que tiene el pelaje del animal. Para un toque más coqueto, añade unas pestañas de gran tamaño.