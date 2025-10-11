  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Mueren 37 personas por las intensas lluvias provocadas por "Raymond" y "Priscilla" en México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 117 municipios en cinco entidades presentan afectaciones severas

Oct. 11, 2025
Mueren 37 personas por las intensas lluvias provocadas por "Raymond" y "Priscilla" en México

Las fuertes lluvias derivadas de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla han dejado un saldo trágico en México, donde se reporta la muerte de 37 personas y daños en más de 33 mil viviendas, de acuerdo con información del gobierno federal.

Las precipitaciones intensas registradas en gran parte del país provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y graves afectaciones en cientos de comunidades, principalmente en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 117 municipios en cinco entidades presentan afectaciones severas, por lo que diversas instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se mantienen desplegadas para restablecer los servicios básicos y auxiliar a la población.

PERSONAS FALLECIDAS POR LLUVIAS EN 4 ESTADOS

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los decesos se distribuyen de la siguiente forma: 22 en Hidalgo, nueve en Puebla, cinco en Veracruz y uno en Querétaro. Las autoridades mantienen una coordinación constante con gobiernos estatales, municipales y las Fuerzas Armadas, aplicando los Planes DN-III-E y Marina para atender la emergencia.

FUERTES AFECTACIONES EN EL TERRITORIO MEXICANO

En Veracruz, 55 municipios resultaron dañados, con 16 mil viviendas afectadas, 25 vías de comunicación dañadas y 51 derrumbes. Más de 200 personas han sido rescatadas y 19 refugios temporales siguen activos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó afectación a más de 130 mil usuarios, con un avance del 20% en la restitución del servicio eléctrico.

En Puebla, las lluvias impactaron a 37 municipios, con cerca de 16 mil viviendas afectadas y 83 derrumbes. Se habilitaron 83 refugios temporales para atender a la población.

Por su parte, Hidalgo enfrenta una de las situaciones más críticas, con 13 municipios dañados, más de mil 200 viviendas afectadas, 308 escuelas y 59 centros de salud dañados, así como 150 comunidades incomunicadas.

En Querétaro, siete municipios presentan daños y 147 viviendas resultaron afectadas; la CFE reportó la interrupción del servicio en más de cuatro mil usuarios.

Las autoridades continúan con labores de rescate, rehabilitación de carreteras y restablecimiento del suministro eléctrico. Se hace un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas que aún persisten en varias regiones del país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Falta de pericia del chofer de la pipa provocó la tragedia en el Puente La Concordia en Iztapalapa
Nacional / México

Falta de pericia del chofer de la pipa provocó la tragedia en el Puente La Concordia en Iztapalapa

Octubre 10, 2025

La Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre los avances de la investigación de la explosión que dejó como saldo 31 personas sin vida

Detienen a presunto implicado en asesinato del padre Bertoldo Pantaleón
Nacional / México

Detienen a presunto implicado en asesinato del padre Bertoldo Pantaleón

Octubre 10, 2025

El cuerpo del sacerdote fue localizado el pasado 6 de octubre en una brecha de terracería de la carretera federal Acapulco-México

Regresa el programa Cinema Libre con la proyección gratuita de "K-Pop Demon Hunters" en la Cineteca FICG
Nacional / México

Regresa el programa Cinema Libre con la proyección gratuita de "K-Pop Demon Hunters" en la Cineteca FICG

Octubre 10, 2025

Esta es una oportunidad para combinar la magia del cine, la música y la convivencia al aire libre en un ambiente familiar, divertido y gratuito