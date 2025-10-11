Mueren 37 personas por las intensas lluvias provocadas por "Raymond" y "Priscilla" en México

Las fuertes lluvias derivadas de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla han dejado un saldo trágico en México, donde se reporta la muerte de 37 personas y daños en más de 33 mil viviendas, de acuerdo con información del gobierno federal.

Las precipitaciones intensas registradas en gran parte del país provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y graves afectaciones en cientos de comunidades, principalmente en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 117 municipios en cinco entidades presentan afectaciones severas, por lo que diversas instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se mantienen desplegadas para restablecer los servicios básicos y auxiliar a la población.

PERSONAS FALLECIDAS POR LLUVIAS EN 4 ESTADOS

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los decesos se distribuyen de la siguiente forma: 22 en Hidalgo, nueve en Puebla, cinco en Veracruz y uno en Querétaro. Las autoridades mantienen una coordinación constante con gobiernos estatales, municipales y las Fuerzas Armadas, aplicando los Planes DN-III-E y Marina para atender la emergencia.

FUERTES AFECTACIONES EN EL TERRITORIO MEXICANO

En Veracruz, 55 municipios resultaron dañados, con 16 mil viviendas afectadas, 25 vías de comunicación dañadas y 51 derrumbes. Más de 200 personas han sido rescatadas y 19 refugios temporales siguen activos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó afectación a más de 130 mil usuarios, con un avance del 20% en la restitución del servicio eléctrico.

En Puebla, las lluvias impactaron a 37 municipios, con cerca de 16 mil viviendas afectadas y 83 derrumbes. Se habilitaron 83 refugios temporales para atender a la población.

Por su parte, Hidalgo enfrenta una de las situaciones más críticas, con 13 municipios dañados, más de mil 200 viviendas afectadas, 308 escuelas y 59 centros de salud dañados, así como 150 comunidades incomunicadas.

En Querétaro, siete municipios presentan daños y 147 viviendas resultaron afectadas; la CFE reportó la interrupción del servicio en más de cuatro mil usuarios.

Las autoridades continúan con labores de rescate, rehabilitación de carreteras y restablecimiento del suministro eléctrico. Se hace un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas que aún persisten en varias regiones del país.