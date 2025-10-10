  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 10 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Detienen a presunto implicado en asesinato del padre Bertoldo Pantaleón

El cuerpo del sacerdote fue localizado el pasado 6 de octubre en una brecha de terracería de la carretera federal Acapulco-México

Oct. 10, 2025
Detienen a presunto implicado en asesinato del padre Bertoldo Pantaleón

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que se logró capturar a un sujeto que presuntamente está relacionado con el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón, quien fue localizado sin vida sobre la carretera federal México-Acapulco.

El detenido identificado como Miguel Ángel "N"; que de acuerdo con la información dada conocer por García Harfuch, mediante redes sociales, fue capturado gracias al seguimiento de las investigaciones.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR.

CASO DEL SACERDOTE BERTOLDO PANTALEÓN

Cabe recordar que el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón fue localizado el pasado lunes 6 de octubre, luego de permanecer dos días en calidad de desaparecido, tras darse a conocer el caso en la comunidad Azcala, del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero.

El padre fue localizado sin signos vitales a la altura de la comunidad de Milpillas, del municipio de Eduardo Neri, en una brecha de tierra a unos metros de la carretera federal Acapulco-México.

Este caso ha generado indignación entre la población en general, y es por ello que la Compañía de Jesús en México ha exigido a las autoridades de Guerrero justicia para que la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón no quede impune.

Luis Valenzuela
Luis Valenzuela
Contenido Relacionado
Regresa el programa Cinema Libre con la proyección gratuita de "K-Pop Demon Hunters" en la Cineteca FICG
Nacional / México

Regresa el programa Cinema Libre con la proyección gratuita de "K-Pop Demon Hunters" en la Cineteca FICG

Octubre 10, 2025

Esta es una oportunidad para combinar la magia del cine, la música y la convivencia al aire libre en un ambiente familiar, divertido y gratuito

¿Cuál es la diferencia entre Pueblos Mágicos y Señoriales? Conoce los que hay en Sonora y Sinaloa
Nacional / México

¿Cuál es la diferencia entre Pueblos Mágicos y Señoriales? Conoce los que hay en Sonora y Sinaloa

Octubre 10, 2025

En ambos estados del norte de México, existen lugares evocan un viaje al pasado por su arquitectura colonial, costumbres, gastronomía tradicional

Sheinbaum reitera su apoyo al expresidente Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú
Nacional / México

Sheinbaum reitera su apoyo al expresidente Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú

Octubre 10, 2025

La mandataria reiteró la posición de su gobierno en respaldo al expresidente peruano, considerando que en 2022 su revocación fue un golpe de Estado