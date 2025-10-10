Detienen a presunto implicado en asesinato del padre Bertoldo Pantaleón

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que se logró capturar a un sujeto que presuntamente está relacionado con el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón, quien fue localizado sin vida sobre la carretera federal México-Acapulco.

El detenido identificado como Miguel Ángel "N"; que de acuerdo con la información dada conocer por García Harfuch, mediante redes sociales, fue capturado gracias al seguimiento de las investigaciones.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR.

CASO DEL SACERDOTE BERTOLDO PANTALEÓN

Cabe recordar que el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón fue localizado el pasado lunes 6 de octubre, luego de permanecer dos días en calidad de desaparecido, tras darse a conocer el caso en la comunidad Azcala, del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero.

El padre fue localizado sin signos vitales a la altura de la comunidad de Milpillas, del municipio de Eduardo Neri, en una brecha de tierra a unos metros de la carretera federal Acapulco-México.

Este caso ha generado indignación entre la población en general, y es por ello que la Compañía de Jesús en México ha exigido a las autoridades de Guerrero justicia para que la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón no quede impune.