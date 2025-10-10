Regresa el programa Cinema Libre con la proyección gratuita de “K-Pop Demon Hunters” en la Cineteca FICG

Si eres amante del cine y buscas un plan relajado para el fin de semana, prepara tu manta y tu botana, porque las funciones al aire libre regresan a la Cineteca FICG con una proyección muy especial. En esta ocasión, el programa Cinema Libre presentará K-Pop Demon Hunters en la Pantalla Bicentenario, una película animada que combina acción, fantasía y música, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

UNA HISTORIA LLENA DE RITMO, MAGIA Y HEROÍNAS DEL K-POP

K-Pop Demon Hunters narra la historia de una exestrella del pop coreano y su hermana menor, quienes viven en un mundo donde los demonios fueron sellados siglos atrás. Sin embargo, cuando una antigua fuerza maligna despierta, ambas deben reunir a su antiguo grupo de chicas que en secreto son cazadoras de demonios para proteger a la humanidad, mientras intentan mantener su vida pública como ídolos del K-pop.

La cinta se proyectará en su idioma original (inglés) con subtítulos, para que todos puedan disfrutarla sin perder detalle de su energía y carisma.

DETALLES DEL EVENTO

Fechas: sábado 18 y domingo 19 de octubre

y de octubre Hora: 19:00 horas

Lugar: Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG

Costo: entrada gratuita

El programa Cinema Libre forma parte de las actividades impulsadas por la Cineteca FICG, con el objetivo de acercar el cine a más públicos en un entorno relajado, cultural y completamente pet friendly.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR LA FUNCIÓN

Llega con anticipación para asegurar un buen lugar, ya que la entrada es libre.

para asegurar un buen lugar, ya que la entrada es libre. Lleva un suéter, cobija o manta; las noches pueden ser frescas.

Puedes llevar tu tapete o silla portátil para mayor comodidad.

Está permitido asistir con mascotas.

Habrá dulcería disponible en el recinto.

La Cineteca FICG se ubica en Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695, Rinconada de La Azalea, un espacio ideal para disfrutar de una noche de cine diferente, bajo el cielo tapatío y con el encanto del séptimo arte.

Con la proyección de K-Pop Demon Hunters, la Cineteca FICG refuerza su compromiso de ofrecer actividades accesibles, culturales y llenas de vida. Una oportunidad para combinar la magia del cine, la música y la convivencia al aire libre en un ambiente familiar, divertido y gratuito.