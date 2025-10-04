Muere escolta del hijo del gobernador de Sinaloa tras ser rescatado de secuestro en Culiacán

La violencia volvió a sacudir la capital sinaloense este sábado, luego de que Alexander, un joven elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de apenas 26 años, perdiera la vida tras ser rescatado de un secuestro en el sur de Culiacán.

El agente, conocido entre sus compañeros como "Chuy", formaba parte del círculo de seguridad más cercano a la familia del gobernador Rubén Rocha Moya y se desempeñaba como escolta de su hijo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alexander fue privado de la libertad por cuatro sujetos que lo interceptaron cerca de su domicilio, en la colonia Renato Vega Amador.

El hecho ocurrió mientras el policía se encontraba en su día de descanso. Los agresores lo trasladaron en la cajuela de un vehículo, lo que activó un Código Rojo y movilizó de inmediato al grupo interinstitucional "Todos Por Sinaloa", integrado por elementos estatales, ministeriales y del Ejército mexicano.

OPERATIVO Y ENFRENTAMIENTO ARMADO EN CULIACÁN

El operativo de rescate se intensificó cuando las autoridades detectaron el automóvil en el que era llevado el agente, un Toyota Corolla, en la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Villa Bonita.

En ese punto comenzó un enfrentamiento armado que se extendió hasta el libramiento La Costerita. En el intercambio de disparos murió un presunto sicario, mientras que tres personas resultaron heridas, entre ellas el propio Alexander.

En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, dos armas cortas, chalecos con insignias del Ejército Mexicano y ponchallantas, además del vehículo utilizado por los agresores.

Pese a recibir atención médica inmediata y ser trasladado de urgencia a un hospital, Alexander falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

ESCOLTA DEL HIJO DEL GOBERNADOR ROCHA MOYA

El joven policía pertenecía al grupo de escoltas del hijo del gobernador Rocha Moya, lo que lo ubicaba dentro del núcleo más cercano de la seguridad estatal.

Este caso ocurre a menos de dos semanas de que una camioneta donde viajaba una nieta del mandatario fuera atacada en Culiacán, hecho que el propio gobernador calificó como un intento de despojo de vehículo.

Con la muerte de Alexander, ya suman 56 agentes de la Policía Estatal Preventiva caídos en Sinaloa desde septiembre de 2024, en medio de la escalada de violencia ligada a los enfrentamientos entre facciones criminales de Los Mayitos y Los Chapitos.

La SSPE informó que la investigación continúa abierta y que se mantendrá el seguimiento para deslindar responsabilidades y fortalecer los protocolos de seguridad en la capital sinaloense.