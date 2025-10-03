Reportan levantón de policía estatal, presunto escolta del hijo del gobernador Rocha Moya

Este viernes 3 de octubre, la ciudad de Culiacán se vio sacudida por el presunto levantón de un elemento de la Policía Estatal Preventiva. Según reportes iniciales, el agente habría sido privado de la libertad en circunstancias que aún se investigan, lo que provocó la inmediata movilización de las autoridades locales para dar con su paradero.

Fuentes locales señalan que el policía podría desempeñarse como escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

En respuesta al reporte, se ordenó un operativo de emergencia que mantiene una intensa presencia policial en las calles de Culiacán. Hasta el momento, la identidad del agente permanece resguardada, mientras continúa la búsqueda.

Patrullas y unidades de distintas corporaciones han sido desplegadas para localizar al elemento y garantizar su seguridad, generando una notable movilización en distintos puntos de la ciudad.

El incidente ocurre en un contexto de creciente violencia contra miembros de la Policía Estatal en la entidad.

Apenas la noche del jueves, otro elemento perdió la vida tras recibir disparos mientras participaba en un juego de voleibol, hecho que evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrentan los agentes en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal y autoridades municipales han reiterado su compromiso para esclarecer los hechos y proteger a quienes integran la corporación, al tiempo que solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el paradero del agente y las circunstancias exactas de su presunto levantón. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a la población, que sigue de cerca los esfuerzos por su pronta localización y seguridad.