La Nocturna de Liverpool: Ofertas exclusivas en iPhone este fin de semana

Este fin de semana, Liverpool sorprende a sus clientes con atractivos descuentos durante su evento conocido como La Nocturna.

Entre las promociones más esperadas destacan los modelos de iPhone, que cuentan con precios rebajados y facilidades de pago para quienes buscan renovar su smartphone.

OFERTAS EXCLUSIVAS EN IPHONE ESTE FIN DE SEMANA

iPhone Air con pantalla Super Retina XDR

El Apple iPhone Air de 6.5 pulgadas Super Retina XDR presenta un descuento especial. Su precio baja de un rango de 27 mil 367 a 32 mil 630 pesos, a uno más accesible entre 25 mil 998 con 65 centavos y 30 mil 998 con 50 centavos, ideal para quienes buscan un equipo de alto rendimiento con pantalla amplia.

iPhone 15

El iPhone 15 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR es uno de los modelos más solicitados y durante La Nocturna se encuentra con precios desde 14 mil 998 con 60 centavos hasta 39 mil 211 pesos, cuando su rango normal oscila entre 15 mil 788 y 50 mil 974 con 30 centavos. Este dispositivo es una opción moderna para quienes desean la última tecnología de Apple a un costo más competitivo.

iPhone 16

El recién lanzado iPhone 16 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR también entra en la lista de promociones. Su precio original de 18 mil 420 a 27 mil 789 pesos baja a un rango de 17 mil 499 a 26 mil 399 con 55 centavos, convirtiéndose en una de las novedades más atractivas de la venta nocturna.

iPhone 16 Pro

Para los amantes de la gama alta, el iPhone 16 Pro de 6.3 pulgadas Super Retina XDR ofrece una reducción importante. De un costo de 24 mil 736 a 36 mil 841 pesos, ahora puede adquirirse entre 23 mil 499 con 20 centavos y 34 mil 998 con 95 centavos, lo que lo hace más accesible para quienes buscan potencia y diseño premium.

iPhone 13

El iPhone 13 sigue siendo una alternativa confiable y con gran aceptación en el mercado. En esta edición de La Nocturna, baja de 11 mil 577 a 13 mil 999 pesos a un rango de 9 mil 999 con 70 centavos a 13 mil 449 pesos, consolidándose como una de las mejores opciones calidad-precio.