Muere Don Nico, el heladero que fue atacado a balazos mientras denunciaba los baches en vivo

José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido cariñosamente como Don Nico, falleció durante la madrugada de este sábado luego de permanecer varios días internado en el Hospital General de Celaya.

El heladero se había convertido en una figura reconocida en Salvatierra, Guanajuato, por sus transmisiones en vivo en las que denunciaba las malas condiciones de las calles y el abandono de los servicios públicos.

ATAQUE DE DON NICO

El martes pasado, Don Nico fue atacado a balazos mientras transmitía en vivo desde su página de Facebook "Helados Don Nico", donde mostraba el deterioro de una carretera rural en la comunidad de Urireo, camino a Morelia. Durante el video, pedía a las autoridades atender los baches de la vialidad cuando una motocicleta con dos hombres se acercó y el copiloto abrió fuego en su contra.

El comerciante recibió tres impactos de bala, uno en la pelvis, otro en el glúteo y un tercero en la pierna. A pesar de estar gravemente herido, la transmisión continuó activa, captando los últimos momentos de vida del heladero, quien alcanzó a despedirse de su familia:

"Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo".

MUERE DON NICO, EL HELADERO DE GUANAJUATO

El Gobierno Municipal de Salvatierra confirmó el fallecimiento de Don Nico y expresó sus condolencias a sus familiares.

"Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor. Este lamentable hecho no quedará impune", señala el comunicado oficial.

El alcalde José Daniel Sámano reconoció que el municipio atraviesa una grave crisis de violencia Salvatierra es el cuarto más violento de Guanajuato, y reveló que ha recibido amenazas de muerte tras el ataque, por lo que se vio obligado a abandonar temporalmente la localidad.

Don Nico había manifestado en varias ocasiones su preocupación por las represalias debido a sus denuncias públicas. En su última transmisión, incluso afirmó:

"Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche Gobierno es una basura".

Hasta el momento, no hay detenidos ni se ha identificado a los responsables del ataque. El caso ha causado conmoción entre los habitantes de Salvatierra, quienes reconocen en Don Nico a un ciudadano comprometido con su comunidad y con la búsqueda de justicia social desde su labor cotidiana como vendedor de helados.