Muere Bill Bergey, leyenda de los Eagles; en 2021 se le diagnosticó cáncer de mandíbula

Bill Bergey, el famoso apoyo de los Eagles, falleció tras una prolongada lucha contra el cáncer a sus 79 años, informó su hijo a través de las redes sociales.

El pasado miércoles por la mañana, el exjugador profesional de lacrosse Jake Bergey compartió la noticia en X:

"Después de una dura batalla de tres años, mi papá perdió la batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre, amigo, abuelo, jugador de fútbol y una persona increíble. Realmente lo extrañaré. Te amo, papá".

En una entrevista concedida al sitio web de los Eagles el año anterior, Bergey abordó la manera en que Jim Kelly, un mariscal de campo del Salón de la Fama de los Bills y compañero de Bergey, se transformó en un amigo confiable tras ser diagnosticado con cáncer de mandíbula en 2021.

"Él me inspiró", dijo Bergey. "Me mantiene subiendo y subiendo. Sólo recuerda, eres un jugador de fútbol, eres duro y puedes superarlo. Puedes manejarlo".

"No me dio un discurso tipo Knute Rockne rah-rah. Simplemente dijo: Bill, una cosa. ¿Está comiendo? Y dije: No, no como nada". Y él dijo: "Come o muere". Y dije: "Está bien, entonces empezaré a comer".

After a long hard 3 year battle, Dad lost his fight with Cancer. The best father, friend, grand father, football player and out right great person in this world. I will truly miss him. Love you dad. pic.twitter.com/RTLln3UA8o