Muere Ana Daniela, estudiante de la UNAM cuyo celular quemado fue hallado en el sitio de la explosión

Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa falleció.

La chica, que cursaba la Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, estaba en calidad de desaparecida; se indicó que la joven fue ingresada al Hospital General Iztapalapa en calidad de paciente desconocida y fue trasladada al Hospital General Rubén Leñero, donde falleció.

Como se recordará, el teléfono celular de la joven sonó en medio de la tragedia; un rescatista de Protección Civil, Francisco Bucio, lo ubicó dentro de una mochila con unas credenciales y contestó la llamada.

Era Raymundo Barragán, papá de Ana Daniela; el rescatista le explicó al afligido padre lo que estaba pasando y se comprometió a buscar a su hija en el hospital.

Tras colgar, inmediatamente entro la llamada de la madre de Ana Daniela, quien en medio del temor y la incertidumbre escuchó a Bucio contarle lo que estaba pasando y que el padre de la joven universitaria había sido informado.

NOVIO DE ANA DANIELA COMPARTIÓ LA NOTICIA

Hoy, tras permanecer 24 desaparecida, la jovencita fue identificada entre las víctimas de la explosión; la noticia fue compartiada por su novio con un mensaje lleno de dolor.

A través de su cuenta de Facebook, Bryan Ramos compartió que tenía planeado casarse con ella y formar una familia.

Y luego dijo: "Prometo buscarte en la otra vida y cumplir nuestra promesa".

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a la futura madre de mis 'guaguas' (como decía ella)"

También la facultad donde estudiaba publicó una esquela en la que lamentaban el deceso de su estudiante, y externaron sus condolencias a familiares y amigos.