Capturan a Oscar "N" en AICM, operador financiero clave del Cártel de Jalisco

En un golpe certero a las estructuras financieras del crimen organizado, las fuerzas federales lograron la captura de Óscar "N", identificado como el principal operador monetario de un grupo delictivo originario de Jalisco. La detención, ejecutada dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), marca un punto crucial en la desarticulación de sus redes de lavado de capitales.

La acción fue el resultado final de una meticulosa investigación liderada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Óscar "N" fue interceptado al descender de un vuelo procedente de Barcelona, España, en cumplimiento de una orden de aprehensión oficial. El operativo contó con la fuerza coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Al detenido se le señala como el encargado de blanquear vastos recursos de procedencia ilícita. Su modus operandi consistía en infiltrar capitales en la economía formal mediante la adquisición de propiedades de alto valor y la operación de empresas dentro de los sectores tequilero y ganadero, industrias emblemáticas de la región jalisciense. Las acusaciones formales en su contra son por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su captura, Óscar "N" fue puesto de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, la instancia que se encargará de definir su situación jurídica en los próximos días. Las instituciones involucradas enfatizaron que todas las acciones se realizaron con estricto apego al marco legal y con absoluto respeto a los derechos humanos.

Esta captura de alto perfil reafirma la estrategia del Gabinete de Seguridad Nacional por incapacitar no solo la violencia, sino también el poder económico que sustenta a los grupos delictivos, con el objetivo final de proteger la paz y la seguridad de todas las mexicanas y mexicanos.