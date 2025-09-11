Instituto Politécnico Nacional lamenta el fallecimiento de estudiante de 15 años tras explosión de pipa en Iztapalapa

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Sánchez Blas, un joven de apenas 15 años de edad, estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 7 "Cuauhtémoc", tras el trágico accidente registrado en Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión dejó al menos seis personas fallecidas y alrededor de 90 lesionados que fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México, muchos de ellos con quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

La magnitud del siniestro en el puente Concordia impactó a decenas de familias de la zona, que aún buscan a sus seres queridos entre las listas de hospitales y albergues habilitados por las autoridades.

COMUNICADO DEL IPN

La muerte de Juan Carlos, quien apenas iniciaba el primer semestre de su formación académica en el IPN, provocó una profunda consternación en la comunidad politécnica. A través de un comunicado, la institución expresó:

"Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y amigos". Asimismo, se sumó al luto colectivo y reiteró su apoyo a los afectados por la tragedia.

LUTO EN REDES SOCIALES

En redes sociales, compañeros y otros estudiantes rindieron homenaje al joven con mensajes emotivos, entre ellos frases tradicionales de identidad politécnica adaptadas en su memoria:

"¡Un HUELUM hasta el cielo!" y "Un Politécnico al servicio de DIOS", expresiones que reflejan el dolor y la unión de la comunidad ante la pérdida.

LISTA DE FALLECIDOS Y LESIONADOS

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también confirmó la muerte del estudiante.

A través de sus redes sociales compartió la lista de las víctimas mortales y de los lesionados, además de detallar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) desplegó equipos en todos los hospitales para contactar a las familias y garantizar apoyo integral.

"Continuaremos con la atención por este lamentable hecho y seguiremos informando", señaló la mandataria capitalina.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

La tragedia en Iztapalapa no solo deja una estela de dolor entre quienes perdieron a sus familiares, sino que también marcó el inicio de un duelo colectivo en la comunidad politécnica, que hoy recuerda a Juan Carlos no solo como un estudiante, sino como un joven con sueños truncados por un accidente que pudo evitarse.