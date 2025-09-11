¿Murió la abuelita heroína? Familiares informan su estado de salud

Luego del terrible accidente y explosión de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP y que a la fecha ha enlutado a ocho familias y dejado en condición crítica a más de 50 personas, una abuelita se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en una heroína.

Se trata de la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad, quien al ver el peligro que se avecinaba, no se achicó, sino que con su cuerpo protegió a su nieta Azuleth, de dos años.

Luego de la explosión, Alicia caminó por el sitio del percance con su adorada nieta en brazos; estaba quemada, con su cabello consumido, pero la niña estaba resguardada, pero no sin lesiones.

Ellas fueron auxiliadas por un policía bancario, quien al verlas en ese estado, tomó a la pequeña en brazos, caminó con la abuela totalmente lesionada y las condujo hasta encontrar atención médica.

Con el paso de las horas, la señora se convirtió en parte de la historia, pues las redes sociales destacaron su enorme amor por su nieta, y por quien hizo latir de nuevo su corazón de madre.

EL ESTADO DE SALUD DE LA ABUELITA HEROÍNA

Pasadas las horas se supo del estado de la señora; su hermana Sandra Barajas habló al respecto y dijo que ella está grave, pues permanece en terapia intensiva, que los médicos hacen lo todo lo que está en sus manos; sin embargo, las lesiones son serias, pues Alicia sufrió quemaduras de tercer grado en casi la totalidad de su cuerpo.

“Están haciendo todo lo posible, están en las mejores condiciones para darle el mejor servicio médico a mi hermana. Mi hermana tiene quemaduras de tercer grado en el 98 por ciento de su cuerpo. Ella tapó a mi sobrina, la cubrió con su cuerpo y recibió la mayor parte de las quemaduras. La bebé está estable, gracias a Dios”.

Contó que la nena estuvo en la Clínica 53, de donde sería trasladada para valoración y para determinar las cirugías que sean pertinentes para ella, explicó.

Alicia Matías Teodoro laboraba como checadora de combis, y Azuleth estaba con ella pues su mamá, que es soltera, labora y no puede llevarla consigo.

Sin embargo, su familia espera un milagro para las dos y confían también en las manos de los médicos, que luchan por la vida de su hermana.

REDES REPORTAN MUERTE DE ABUELITA HEROÍNA

Dado a lo delicada de su situación, en redes sociales y algunos medios informativos reportaron que la señora Alicia sucumbió a las graves quemaduras; en tanto, su nieta es reportada estable.

Finalmente, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que el número de víctimas mortales se elevó a 8; además, 22 personas permanecen en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados y 19 personas fueron dadas de alta.