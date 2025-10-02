  • 24° C
Nacional / México

Morena propone adelantar revocación de mandato a 2027 para ahorrar en elecciones

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se discutirá en los próximos días

Oct. 02, 2025
El expresidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a este proceso en 2022.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial al primer domingo de junio de 2027, con el objetivo de ahorrar recursos públicos al realizar todos los procesos electorales en una sola jornada.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el legislador explicó que la actual calendarización electoral obligaría a realizar dos procesos nacionales: las elecciones generales en 2027 y la consulta de revocación en 2028, lo cual representaría un alto costo para el erario.

"No podemos pasarnos toda la vida haciendo elecciones. Dos elecciones nacionales cuestan muchísimo dinero. Es un recurso que debemos utilizar en otros fines, como inversión social", afirmó Ramírez Cuéllar.

BUSCAN INCREMENTAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El diputado morenista detalló que su propuesta busca reformar el artículo 35 de la Constitución para homologar los procesos electorales. Asegura que esta reforma no solo representa un ahorro millonario, sino que también podría incrementar la participación ciudadana al concentrar las votaciones en un solo acto.

"Debiéramos unir todas las elecciones en un solo día. Eso ayudaría mucho a intensificar la participación cívica y ahorraríamos una gran cantidad de recursos", señaló.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se discutirá en los próximos días. Si es aprobada, pasará al Pleno para su votación.

En México, la revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite cesar anticipadamente al titular del Ejecutivo federal si pierde la confianza del pueblo.

SHEINBAUM QUIERE DAR CONTINUIDAD A CONSULTA

El expresidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a este proceso en 2022. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció desde su toma de protesta en octubre de 2024 que también participará en la consulta de revocación, tal como lo establece la Constitución.

"Me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución", dijo Sheinbaum Pardo frente a miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino.

César Leyva
César Leyva
