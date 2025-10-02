"Los Primeros 365 días", el nuevo documental de Claudia Sheinbaum ¿Cuándo se estrena?

Este mes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, será protagonista de un nuevo documental que promete dar un vistazo a su primer año en el cargo y su impacto en la política nacional.

La presidenta compartió un fragmento del documental en sus redes sociales, ofreciendo a la ciudadanía un adelanto de lo que se verá en la producción, sin revelar más detalles sobre el equipo detrás de cámaras.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL DE CLAUDIA SHEINBAUM?

El documental se centra en una reflexión personal de Sheinbaum sobre su llegada a la presidencia, así como en las acciones más relevantes de su primer año de gobierno.

Entre los eventos destacados están la primera elección del Poder Judicial, la celebración del Grito de Independencia, que por primera vez estuvo a cargo de una mujer, y la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos.

La producción pretende mostrar tanto los logros visibles como los desafíos que enfrentó en su gestión, enfatizando su papel como líder política en un ámbito históricamente dominado por hombres.

"CLAUDIA", DOCUMENTAL PREVIO DE LA PRESIDENTA

Este nuevo documental sigue la línea de "Claudia", presentado en noviembre de 2024 y dirigido por su hijo Rodrigo Ímaz. Esa primera producción abordaba la vida y trayectoria política de Sheinbaum, mostrando su evolución desde la infancia hasta convertirse en figura relevante en la política mexicana.

Con imágenes inéditas y testimonios de familiares, amigos y colegas, "Claudia" retrataba tanto su faceta personal como profesional, incluyendo su formación académica, su activismo ambiental, su experiencia como científica y su papel durante la pandemia y proyectos de movilidad en la Ciudad de México.

"Claudia" se estrenó en la Cineteca Nacional, el Museo de Arte Moderno y otras sedes culturales, y posteriormente estuvo disponible en servicios de streaming, lo que permitió a un público más amplio conocer la historia de la mandataria.

Con cerca de 90 minutos de duración, el documental ofrecía una visión integral de Sheinbaum, explorando no solo sus logros, sino también sus motivaciones, convicciones y la influencia de su entorno familiar.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL NUEVO DOCUMENTAL DE CLAUDIA SHEINBAUM?

Les comparto un adelanto; estreno: 3 de octubre. pic.twitter.com/sxZLCAc48n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025

"Los Primeros 365 días – La Transformación Avanza", se estrenará este viernes 3 de octubre, aunque hasta ahora no se ha especificado la plataforma de transmisión ni la casa productora a cargo del proyecto.

Con este filme se espera que los espectadores puedan conocer de cerca los retos y logros de la presidenta, así como reflexionar sobre su papel como mujer en la política y el rumbo de su administración en México.

La expectativa es alta, especialmente por el contexto de su Primer Año de Gobierno y los eventos que acompañan su estreno, incluido un evento especial en el Zócalo de la Ciudad de México este fin de semana.