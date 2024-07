Montachoques en Costco: así roban a los clientes

Se ha vuelto viral en redes sociales un video que muestra el modus operandi de un grupo delictivo que ha trasladado las tácticas de los llamados "montachoques" de las calles al interior de los supermercados, específicamente en tiendas como Costco. Este nuevo método se realiza sin violencia física, pero con la misma intención de despojar a las víctimas de sus pertenencias.

Comúnmente, los "montachoques" son conocidos por provocar accidentes viales intencionalmente con el fin de extorsionar y robar a los conductores involucrados en el choque. Sin embargo, esta práctica no se limita a las carreteras. El reciente video viral muestra cómo estos delincuentes adaptan su estrategia para actuar dentro de los supermercados, creando una situación de confusión que les permite robar a las víctimas sin levantar sospechas de inmediato.

El método consiste en que uno de los delincuentes choca intencionalmente su carrito de compras con el de la víctima. Durante la confusión resultante, uno o dos cómplices aprovechan para sustraer objetos de valor como dinero, teléfonos celulares o carteras. Estos robos suelen ocurrir durante las horas pico, cuando los supermercados están más concurridos, y las víctimas preferidas son mujeres con bolsos grandes, personas distraídas o adultos mayores.

Aunque el modus operandi es similar al de los montachoques de autos en las calles, esta variante se enfoca en el interior de las tiendas y, hasta el momento, no se ha reportado el uso de violencia física.

TESTIMONIO DE UNA VÍCTIMA EN COSTCO

La actriz Berenice Mastretta compartió su experiencia a través de TikTok, narrando cómo fue víctima de los montachoques mientras hacía compras en Costco. En su video, explicó cómo dos mujeres la arrinconaron en un pasillo del supermercado, utilizando la táctica del choque para distraerla y robarle la cartera.

"Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto", relató Mastretta.

Continuó describiendo cómo una de las mujeres la chocó frontalmente y comenzó a gritarle, creando una escena que desvió su atención. "Con todas sus fuerzas avienta mi carrito hacia un lado y yo lo trato de tomar para no pegarle a la gente que iba pasando, pero siento como mi bolsa medio sale volando, momento en el que me sacan la cartera", añadió.

Ante esta situación, los compradores deben estar atentos y tomar medidas preventivas. Mastretta sugirió en su video que, si se encuentran en una situación similar, es vital "aferrarse a su bolsa como si no hubiera mañana" y reportar cualquier comportamiento sospechoso a la seguridad del establecimiento. Es importante que las víctimas reporten el incidente a las autoridades para que quede un antecedente y se pueda actuar en caso de que se haga un mal uso de los documentos robados.