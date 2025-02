¡Mitad de semana! Estas son las noticias que tendrán los horóscopos de Nana Calistar| 19 de febrero

Aries : En tu mitad de semana , ten cuidado con las salidas o viajes repentinos, puesto que hay un gran riesgo de que no salgan de acuerdo a lo que esperas. Elimina el miedo que sientes, puesto que es una sensación que no te ayudará a lograr tus metas.

Tauro: Para el 19 de febrero, se viene un problema familiar, causado por chismes de otros. No permitas que los comentarios malintencionados afecten tus lazos. Es un buen momento para cambiar aquello que no te gusta de ti, puesto que son cosas que no te permiten llegar a tus objetivos.