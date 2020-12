Santos Tuz es un orgulloso mexicano que aprovecha el Tik Tok al máximo para difundir la lengua maya a todo el mundo.



Es innegable que Tik Tok se ha convertido en una de las redes sociales más preferidas por los cibernautas. Su éxito en México es incuestionable, donde más de 19,7 millones de usuarios disfrutan de la aplicación.



Las cifras también son impresionantes en otros países. Segón el director de redes sociales de ReviewBox, Francisco Vidal, "£en Espaóa, se-á han registrado más de 14 millones de descargas a través de App Store y Google Play. Y, a escala mundial, se realizaron más de 700 millones de descargas en 2019. Ese mismo aóo, se posicionó como el cuarto aplicativo móvil más descargado en Iphone"Ö"Ö.



Es sabido que en esta red social los usuarios comparten variado contenido: divertidos bailes, rutinas deportivas, retos virales, imitaciones de artistas, jocosas fonomímicas. Pero no todo es entretenimiento, pues el mexicano Santos Tuz ha recurrido a esta red social para enseóar la lengua amerindia maya.



El joven nacido en Oxkutzcab, Yucatán, explica que su iniciativa surgió a raíz de su deseo de explorar otras posibilidades de esta aplicación. En un principio, su objetivo fue dar a conocer oraciones básicas en maya, como la autopresentación, etc., para luego ir explicando oraciones que puedan servir en el día a día, en distintas profesiones y en situaciones puntuales.



Como se puede observar en su cuenta de Tik Tok, el muchacho oxkutzcabense tiene vídeos de todo nivel. Vídeos sencillos en los que enseóa a presentarse en maya, a saludar y a utilizar correctamente la gramática. Asimismo, produce material más elaborado. Por ejemplo, cantando en maya, simulando diálogos entre médicos y mayahablantes,-á contenido de enorme utilidad en tiempos de pandemia.



Santos Tuz, estudiante de licenciatura en Educación primaria, se considera una persona muy comprometida con la difusión de la lengua maya y planea muy pronto dictar cursos virtuales para que más sociedades conozcan su cultura.



Este orgulloso mexicano ya ha expresado su preocupación por el poco interés que se tiene en la conservación y promoción de esta lengua milenaria, temiendo que dentro de un par de décadas desaparezca totalmente de la memoria colectiva.



+ël siente que su herencia cultural debe mantenerse y cuidarse para que no se vea amenazada con su extinción. Por ello, considera que tiene la responsabilidad de recurrir a distintos medios, como Tik Tok, para hacer llegar a la mayor cantidad de gente sus conocimientos sobre el maya. Numerosos usuarios de distintos países latinoamericanos han aplaudido su labor y su compromiso con tan loable propósito.



Los usuarios reconocen el aporte del joven oxkutzcabense, pues aóo tras aóo crece la preocupación por el riesgo de desaparición de varias lenguas indígenas, tanto a nivel internacional como nacional, encontrándose en particular peligro el caso del maya. Ante la carencia de mecanismos que contribuyan a la preservación y enseóanza de esta lengua, se vuelve bastante relevante el trabajo de Santos Tuz a través de su cuenta de Tik Tok.