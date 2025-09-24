Menores reciben una atractiva oferta de trabajo; desaparecen en Durango y los localizan en Chihuahua

Luego de que les hicieran una atractiva oferta de empleo, tres menores de edad originarios de Durango vieron la oportunidad de ganar dinero, por lo que, sin avisar a nadie, partieron hacia lo que pensaron sería una gran oferta.

Los jovencitos reportados como desaparecidos fueron identificados como I.D.G.N., de 12 años, J.N.E.M., de 14, y E.F.G.N., de 15.

El 18 de septiembre, sus papás, alertados porque no sabían nada de ellos, reportaron la desaparición de los adolescentes a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango ya que se marcharon sin permiso.

De inmediato se implementó un operativo para dar con los chicos, quienes fueron ubicados en un autobús de pasajeros con destino al estado de Chihuahua en un punto de revisión en el municipio de Ocampo, Chihuahua.

Y cómo no estar desesperados los padres de los jóvenes, ya que el recuerdo de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre está aún fresco, un sitio considerado como un campo de entrenamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes ofrecían empleos y luego desaparecían a los postulantes.

JÓVENES SE MARCHARON SIN AVISAR NI PEDIR PERMISO

El reporte de las autoridades estableció que los menores salieron de sus casas sin la autorización de sus padres, ya que tenían la intención de viajar a Chihuahua en busca de una supuesta oferta de trabajo.

Para localizarlos, se realizó un trabajo conjunto entre las policías Estatal, Municipal del Mando Único y la Investigadora del Delito, las cuales instalaron un punto de control en los límites de Durango con Chihuahua, específicamente en la comunidad Las Nieves.

Ahí los uniformados detuvieron un camión de pasajeros, de la línea Valle del Guadiana; luego de que lo revisaran, encontraron a los menores, quienes estaban en buena salud y sin daños.

Fueron resguardados por las autoridades a la ciudad de Chihuahua, donde fueron entregados a las autoridades duranguenses para que fueran reunidos con sus seres queridos.