Frente Frío 4 llegará a México: ¿Qué estados serán los más afectados?

El Frente Frío número 4 ingresará a México, trayendo consigo lluvias intensas, caída de granizo y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado que este miércoles 24 de septiembre el Frente Frío 4 cruzará la frontera norte del país, generando condiciones climáticas severas.

En combinación con el monzón mexicano y un canal de baja presión, se esperan lluvias fuertes en el norte y noroeste de México, mientras que el huracán "Narda" refuerza la posibilidad de vientos y oleaje elevado en el occidente.

En el sureste, la onda tropical 34 traerá lluvias intensas, especialmente en Chiapas, mientras que en el centro, oriente y sur se pronostican tormentas con descargas eléctricas.

¿CUÁLES ESTADOS ESTARÁN EN ALERTA POR EL FRENTE FRÍO 4?

Los primeros estados en sentir los efectos del Frente Frío serán: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con vientos de hasta 70 km/h.

En los próximos días, se mantendrán lluvias fuertes y un notable descenso de temperaturas, especialmente en las zonas serranas.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN NARDA

El Huracán "Narda" ganó fuerza en las últimas horas y alcanzó la categoría 2 cerca de las costas de Jalisco durante la madrugada de este 24 de septiembre, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).