Nacional / México

Frente Frío 4 llegará a México: ¿Qué estados serán los más afectados?

Al combinarse con otro fenómeno traerá lluvias abundantes en algunas regiones del país

Sep. 24, 2025
Las autoridades también mantienen monitoreo sobre el Huracán Narda.
El Frente Frío número 4 ingresará a México, trayendo consigo lluvias intensas, caída de granizo y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado que este miércoles 24 de septiembre el Frente Frío 4 cruzará la frontera norte del país, generando condiciones climáticas severas.

En combinación con el monzón mexicano y un canal de baja presión, se esperan lluvias fuertes en el norte y noroeste de México, mientras que el huracán "Narda" refuerza la posibilidad de vientos y oleaje elevado en el occidente.

En el sureste, la onda tropical 34 traerá lluvias intensas, especialmente en Chiapas, mientras que en el centro, oriente y sur se pronostican tormentas con descargas eléctricas.

imagen-cuerpo

¿CUÁLES ESTADOS ESTARÁN EN ALERTA POR EL FRENTE FRÍO 4?

Los primeros estados en sentir los efectos del Frente Frío serán: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con vientos de hasta 70 km/h.

En los próximos días, se mantendrán lluvias fuertes y un notable descenso de temperaturas, especialmente en las zonas serranas.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN NARDA

El Huracán "Narda" ganó fuerza en las últimas horas y alcanzó la categoría 2 cerca de las costas de Jalisco durante la madrugada de este 24 de septiembre, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

César Leyva
