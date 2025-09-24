Huracán "Narda" se mantiene en categoría 2; estos serán los estados más afectados

El huracán "Narda" continúa intensificándose en el océano Pacífico y, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantiene como ciclón categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Durante las primeras horas de este miércoles, su centro se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

"Narda" actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 km/h y se desplaza hacia el oeste a 20 km/h.

Aunque su trayectoria apunta a un gradual alejamiento de las costas mexicanas, el fenómeno continuará provocando condiciones adversas en gran parte del territorio, particularmente en el occidente, sur y algunas zonas del centro del país.

El SMN advierte que "Narda" podría alcanzar la categoría 3 en los próximos días antes de perder fuerza hacia el 28 de septiembre.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR EL HURACÁN "NARDA"

Los desprendimientos nubosos y la amplia circulación del sistema reforzarán las lluvias intensas en varias entidades. Para este miércoles 24 de septiembre se pronostican:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, el occidente de Jalisco, el norte, occidente y costa de Guerrero, así como en el norte y occidente de Oaxaca .

con puntuales intensas en Nayarit, el occidente de Jalisco, el norte, occidente y costa de Guerrero, así como en el norte y occidente de . Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán , Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, , Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango , Nuevo León, Tamaulipas , Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

puntuales fuertes en , , Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California Sur y Zacatecas.

en Baja California Sur y Zacatecas. Lluvias aisladas en Baja California y Aguascalientes.

Además, se prevén oleajes elevados y rachas de viento en las costas de Colima, Michoacán y Jalisco, lo que incrementa el riesgo para embarcaciones y actividades turísticas en zonas de playa.

A estas condiciones se suma la onda tropical número 34, que, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, reforzará las precipitaciones en Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informada, extremar precauciones y atender las recomendaciones oficiales, especialmente en comunidades cercanas a ríos, laderas y zonas costeras propensas a deslaves o inundaciones.