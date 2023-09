Marcelo Ebrad dice que no será candidato independiente

Tras haber quedado en segundo lugar en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir quién sería el candidato a la Presidencia de México en las elecciones de 2024, Marcelo Ebrard Casaubón definió cómo enfrentará los comicios del año entrante.



A través de sus redes sociales, en las que no publicó nada en horas, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), había dicho que el lunes hablaría a qué decisión tomaría en cuanto a aparecer en las boletas.

Hoy, en su cuenta oficial de X (antes Twitter) publicó un mensaje en el que deja claro que su objetivo no es ir a los comicios presidenciales como candidato independiente, pues no para él no es la vía para aportar al futuro de México.

Además, subrayó que su decisión la haría pública hasta el lunes, cuando se reúna con simpatizantes de todo el país, para definir la estrategia a seguir.

Como se recordará, Marcelo Ebrard era uno de los principales aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República por Morena; sin embargo, los resultados de las diversas encuestas aplicadas por distintas empresas y por una del propio partido, esta no le favoreció y quedo en el segundo lugar.

Asimismo, a través de redes sociales pidió la reposición del proceso, pues dijo que se registraron numerosas eventualidades; sin embargo, durante la lectura de resultados, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, respondió que el proceso era definitivo, pese a las incidencias.

RESULTADO DEL PROCESO

Quien ganó la contienda fue la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien al término del evento en el que se dieron a conocer los resultados, celebrado en el World Trade Center (WTC), emitió un mensaje a los simpatizantes, compañeros de contienda, en la que no estuvo Marcelo Ebrard, y los medios de comunicación.

En esa ocasión, la ahora coordinadora nacional de la Cuarta Transformación llamó a la unidad y dijo que las puertas del están y estarán siempre abiertas.

Y la noche de este jueves, Sheinbaum recibió de manos de AMLO el bastón de mando que la acredita como la candidata de Morena para contender por la Presidencia de México de cara al proceso electoral de 2024, en un acto celebrado en el restaurante "El Mayor", en el Centro Histórico de la Ciudad de México, próximo a Palacio Nacional.